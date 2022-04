Inquilinos reclaman a los diputados

BUENOS AIRES, 23 (NA). - El presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, Gervasio Muñoz, reclamó a los diputados que legislen a favor de quienes alquilan "y no para la corporación inmobiliaria, que es profundamente parasitaria".

"Lo que pedimos a los diputados es que traten de legislar para los inquilinos, no para una corporación profundamente parasitaria como es el mercado inmobiliario, que no produce nada", se quejó el dirigente.

Además, indicó que las inmobiliarias "son especialistas en incumplir las leyes" y añadió: "Como incumplen la ley de alquileres vigente, van a incumplir lo que se vote en el Congreso".

La Cámara de Diputados comenzará a analizar la semana próxima una serie de eventuales modificaciones a esa ley, luego de escuchar las posturas de los inquilinos y del sector inmobiliario.

La norma fue convertida en ley el 11 de junio de 2020, pero a menos de dos años de su sanción, generó numerosas dificultades para alquilar una propiedad: una de las cuestiones más criticadas por las inmobiliarias es el plazo de los contratos, que se extendieron a un mínimo de tres años.

"El mercado plantea volver a contratos de dos años y que sean ellos los que decidan cuánto tienen que aumentar los precios de los alquileres", señaló Muñoz.

El dirigente comentó: "A los inquilinos nos vino bien que se discuta (esa ley) en la Comisión de Legislación de Diputados. Es que hubo una operación en los últimos meses, a través de la cual el mercado inmobiliario decía que estaban preocupados por las dos partes".

"Pero en la Comisión tienen que decir la verdad, presentar los proyectos, fundamentarlos. Y dijeron que la ley era profundamente perjudicial para los empresarios", enfatizó.

Además, sostuvo que "preocupa mucho que el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat se desentienda completamente del tema, y que la mayoría de Juntos por el Cambio no fueran a las reuniones de Comisión en la Cámara Baja".