El descontento del campo

Nuevamente el ecosistema del campo argentino, que no solo incluye a productores agropecuarios sino también la agroindustria, los organismos científico-tecnológicos vinculados al desarrollo de la economía rural, y una amplia red de comercios, profesionales y prestadores de servicios como el transporte, se ven amenazados por los desmanejos de un Gobierno incoherente tanto en su política económica como en su lógica política puesto que muestra una crisis que enfrenta al Presidente y a la Vicepresidenta.La tierra se trabaja con fuerza cada día para producir alimentos. Detrás de cada semilla, de cada litro de leche o de cada novillo hay dedicación de muchas personas y también inversión. Sin planes sociales, en el interior se apuesta a labrar la tierra y a ordeñar en los tambos que exigen constancia. Se requiere que acompañe el clima, que los mercados internacionales también acompañen y que la política agropecuaria respalde a los que hacen y no los castigue con más y más impuestos. Hacer negocios necesita de reglas claras. Pero en la Argentina lo que gobierna es la improvisación.Ante un escenario de incertidumbre en el que sobran los problemas, productores agropecuarios se movilizan esta tarde a Plaza de Mayo, en contra de las presiones impositivas confiscatorias que impone el Gobierno nacional, que en los últimos días presentó un proyecto para gravar la renta inesperada.La marcha, bautizada como #23A, fue convocada en defensa de los derechos constitucionales de los ciudadanos a trabajar, comerciar y expresarse libremente, a recibir educación y a enseñar, garantizando la salud pública, la seguridad y con una Justicia independiente, según un documento de la Sociedad Rural de Rosario. La entidad demandó, por el respeto a la República y el futuro de todos los ciudadanos, terminar con las presiones impositivas confiscatorias, recortar el desmesurado gasto público y consolidar el derecho a la propiedad privada.La movilización se concentrará este 23 de abril a las 15 y allí estarán presentes productores de distintos puntos de la Argentina. Cuenta con el apoyo de más de un centenar de agrupaciones vinculadas al agro y también de cámaras empresariales y asociaciones ciudadanas. La Mesa de Enlace de entidades agropecuarios tomó la decisión de no participar. Según lo anunciado, las compañías que quedarían obligadas a pagar este impuesto serían aquellas que tuvieron en lo que va del año una ganancia superior a los $1.000 millones (u$s 8,8 millones al cambio oficial), pero que además hayan tenido una rentabilidad en términos reales mucho mayor a la que tuvieron en 2021 y un margen de ganancias muy elevado.El Gobierno deberá poner en marcha este impuesto, ya que resulta clave para financiar los bonos anunciados a favor de monotributistas y jubilados, que demandarán al Estado un desembolso de nada menos que $200.000 millones. Sin embargo, deberá sortear una férrea resistencia. Por caso, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) rechazó la intención del Gobierno de crear un impuesto a la "renta inesperada" al señalar que ni la inflación es la que el Gobierno ha pregonado, ni hay renta extraordinaria o inesperada. Pero lo que sin duda existe y es preocupante, es comprobar que navegamos sin rumbo y que más impuestos solo auguran peores resultados", sostuvo la entidad agropecuaria.Según CRA, no alcanzan las retenciones, ni las transferencias de ingresos que ellas producen. El Ministerio de Economía pretende hacer creer que solo subieron los precios de los commodities, como si todos los componentes de insumos se hubiesen quedado inmóviles.En este clima de fuertes tensiones sociales, políticas y económicas, la movilización de los productores agropecuarios con un enorme malestar no hará más que aumentar las turbulencias en una Argentina cuyo gobierno no tiene plan ni tiene idea de cómo salir del problema en el que se encuentra todo el país. Como dijo el actual jefe de Gabinete de la Nación a poco de asumir, solo queda que Dios nos ayude.