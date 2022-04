Flaming S.A. inaugura una nueva sucursal en la ciudad

Este sábado, en el horario de 17:00 a 23:00 hs. Flaming S.A. inaugurará su segunda sucursal en Rafaela. La nueva sede estará ubicada en una de las avenidas principales de la ciudad, en este caso en Bv. Yrigoyen 1498 (esquina 4 de Enero), en frente de la Universidad Católica de Santiago del Estero y Escuela La Plaza. Para la ocasión, se llevará a cabo un evento inaugural abierto a todo público con participación gastronómica de Gran Fuego y Heladería Cantabria. Además, habrá una barra de tragos de Flaming, djs en vivo y , por supuesto, la apertura de la nueva sucursal.

Con respecto a esta novedad, Yamil Diab, gestor de la marca o Brand Manager (el profesional responsable de gestionar la imagen de una marca en el mercado e implementar acciones que logren comunicar de manera efectiva la misión y visión de una empresa, sus objetivos y valores), le comentó a este Diario que "en realidad esta será la tercera sucursal que inaugurará la empresa, ya que la primera está situada en Bv. Roca de Rafaela, la segunda en la localidad de San Vicente y la tercera y segunda en la ciudad es que que vamos a abrir de manera oficial este sábado en el sector sur de nuestro medio, con lo cual invitamos a toda la comunidad rafaelina que se acerque a presenciar la apertura, a partir de la hora 17. Al mismo tiempo, ya que las condiciones sanitarias lo permiten, vamos a realizar un mini evento con escenario, música, una barra de tragos, gastronomía, etc. Estamos muy contentos porque va a ser un día de festejo".

Para los que aún no conocen a qué se dedica Flaming S.A, el representante de la empresa acotó que "la marca nació hace 4 años y en septiembre cumplirá el quinto aniversario. Nació atendiendo las necesidades de los jóvenes, en especial en los momentos nocturnos, de recreación y óseo. En un momento determinado se entendió que el servicio era muy bueno y se podía acceder a otras franjas etarias y empezar a incluir productos para todos los momentos. Así que nos designamos como 'la primera distribuidora de buenos momentos de la ciudad' ofreciendo productos para cada momento del día, tanto para la mañana como para el almuerzo, la tarde, para la cena y la noche, incluyendo categorías como smoker (para los fumadores), un sex shop, embutidos, juegos, cristalería, regalería, etc. En cierta manera trabajamos bajo esa misión, acompañar momentos, y así vamos realizando la selección de productos para incorporar, adaptándolos a nuestros servicios, horarios y forma de atención".

Indudablemente que a raíz de la pandemia, sobre todo durante el 2020 y 2021, en los momentos de restricciones fuertes de circulación, la empresa se fue expandiendo, ya que fue mucha la gente que aprovechó estos servicios, comprando y adquiriendo productos desde la casa, sin la necesidad de salir para poder adquirirlos. "La mayor expansión o el boom o el crecimiento abrupto de la empresa se dio cuando se inició la pandemia, donde descubrimos que teníamos un rol fundamental, tal como lo hicieron otras empresas, como Pedidos Ya y otros servicios de cadetería, Más allá de llevar y ser un servicio para acompañar, hicimos también un servicio a la hora de seleccionar los productos, para que la gente pueda, en un mismo lugar, obtener la mayor cantidad de productos posibles y estar presentes en todos los buenos momentos. Por eso trabajamos mucho en la ingeniería, la distribución y la cadetería, y al mismo tiempo, la pandemia trajo consigo la apertura de la atención al público, en donde también se le dio una vuelta de rosca que esa atención sea distintiva, tratando de vender commodities que se pueden conseguir en cualquier otro lugar. Teníamos que lograr que nuestra comunidad asista a la gente desde otro lado, desde la juventud, logrando una buena atención, tanto desde la cadetería como el delivery y el servicio mayorista y los locales comerciales".

Posteriormente, Yamil acotó que "elegimos el sector sur para este nuevo local porque se trata de una parte importante de la ciudad que está creciendo mucho, donde los vecinos de la zona lo estaban pidiendo. En ese lugar se van abriendo más locales y Flaming no podía faltar. La idea a futuro es continuar expandiéndose tanto a nivel local como regional. En este marco, estamos planificando el arribo a otras localidades cercanas a la ciudad y también un poco más lejos, siempre con el objetivo de seguir brindando un buen servicio. Para eso está trabajando el grupo directivo, para que la marca sea bien recibida y continúe rompiendo con viejas estructuras, tal como lo viene demostrando".