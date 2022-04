"En buena hora el socialismo se interesa por las autonomías locales"

“Se dio un nuevo paso hacia las autonomías municipales”, había asegurado la ministra de Gobierno, Celia Arena, luego de la reunión -que coordinaron junto al ministro de Gestión Pública, Marcos Corach- con más de cien referentes de comunas el pasado 5 de abril, en marco de la puesta en funcionamiento del Programa Santa Fe + Autonomía, donde se firmaron las cartas de adhesión para conformar el Consejo de Ciudades. Del encuentro, que se llevó adelante en el espacio cultural La Redonda de la capital santafesina, participaron activamente más de 110 referentes de comunas en forma presencial y virtual.

Mientras tanto, desde el gobierno provincial están llevando adelante una agenda de trabajo en pos de las autonomías locales. Con respecto a esto, Corach sostuvo que "la verdad que es algo muy importante. Se trata de un compromiso asumido por Omar Perotti desde un primer momento. De hecho es una convicción que el gobernador tiene desde sus tiempos de intendente y que sostiene pese a su nuevo rol. Una muestra de coherencia que entiendo debemos saludar todos. En cuanto al avance del Programa Santa Fe + Autonomía debo decir que los encuentros han sido muy fructíferos. Con participación de comunas y municipios de toda la provincia, con diferentes colores políticos representados. Es un tema que tiene un gran consenso y sobre el que hay un decisión política de avanzar. Las autonomías locales son un paso hacia el futuro. Un futuro con mayores posibilidades de arraigo y con un crecimiento ordenado y planificado en todo sentido. Además de todo, los encuentros conforman un fantástico ejercicio democrático, así que vamos a seguir en esta línea".

Por su parte, sobre el encuentro en torno a la misma temática que llevó adelante el socialismo, por convocatoria de Emilio Jatón, el funcionario rafaelino expresó que "todo lo que tenga que ver con el interés y la promoción de un tema tan importante como las autonomías locales es bienvenido. Sabía del encuentro y me parece bien que el Partido Socialista se interese en el tema y lo debata. También debo decir que en nuestro gobierno hay por primera vez una agenda oficial respecto del tema. El socialismo gobernó durante 12 años y no ha avanzado un centímetro en este punto. Pero en buena hora que lo haga. Espero igualmente que se sumen todos a la agenda oficial, que está abierta, que es un ejemplo de pluralidad y que funciona muy bien. Y espero también que no usen un tema en el que, insisto, no demostraron interés cuando fueron gobierno, para dar indicaciones o explicarnos qué es lo que debemos hacer. Que se sumen al debate, que se comprometan de manera honesta y que hagamos de las autonomías locales un objetivo común".