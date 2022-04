Más de 51 millones para los estudiantes

El Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe transfirió $51.640.607 en concepto de Movilidad Educativa Rural (MER) a municipios y comunas que serán destinados a solventar los gastos de movilidad de estudiantes de escuelas rurales de la provincia. El objetivo de la iniciativa es atender las necesidades de traslados de estudiantes que asisten a 1.152 instituciones escolares de la provincia y que no cuentan en sus recorridos con el servicio de transporte público de pasajeros.

Al respecto, la secretaria de Gestión Territorial Educativa, Rosario Cristiani, dijo: “Dentro de la gran política educativa que se puso en marcha en el año 2021 que es Boleto Educativo Gratuito, también los estudiantes que asisten a escuelas rurales tienen la asistencia del estado provincial en este impulso que ha dado el gobernador que es que todas las chicas y los chicos estén en la escuela aprendiendo”. “Ésto -continuó- es una política que borra asimetrías, que se basa en justicia educativa y justicia territorial porque los alumnos que habitan los espacios rurales también cuenta con el aporte de recursos para poder llegar a la escuela de forma gratuita.”

Por primera vez en la historia de la educación santafesina, estudiantes, docentes y asistentes escolares de todos los niveles educativos y de escuelas de gestión pública y privada reciben este beneficio que les permite hacer frente a los gastos que les demandan los viajes entre sus casas y sus escuelas y que, por las particularidades propias de los ámbitos rurales (dispersión poblacional, distancias, caminos de ripio y/o de calzada natural, etc.), no cuentan con un servicio regular de transporte público de pasajeros.

En ese sentido, el secretario de Administración, Cristian Kuverling, manifestó: “Nosotros tenemos dos sistemas: uno que va directamente a la cuenta de los docentes y asistentes escolares, quienes en la semana anterior recibieron la transferencia, y el otro sistema que es a través de los gobiernos locales que hoy recibieron los aportes para casi 16.000 alumnas y alumnos.”

Respecto al cálculo de los montos que reciben los beneficiarios, Kuverling, explicó que “ese cálculo es la cantidad de kilómetros que recorre el beneficiario para ir a su escuela por la cantidad de días hábiles por el costo que tiene el kilómetro del camino sin pavimento. Eso da un monto que es lo que reciben los docentes y asistentes escolares en sus cuentas y los gobiernos locales para los estudiantes”.

La metodología para concretar esta acción se inicia en los equipos directivos de los establecimientos escolares que confeccionan los listados definitivos con los gobiernos locales, quienes mancomunadamente coordinarán con las familias de los alumnos y alumnas, el otorgamiento del beneficio, contemplando en caso que corresponda, el diseño de los circuitos de traslado, tratando de optimizar los recursos disponibles, económicos, de tiempo y espacio.