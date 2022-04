Por unanimidad, Farías fue reelecto como presidente de la Cámara de Diputados

La Cámara de Diputadas y Diputados realizó este jueves la Sesión Preparatoria, en el marco de la cual el diputado Pablo Farías (Bloque Socialista - Frente Progresista) fue reelegido por unanimidad como presidente del cuerpo de cara al inicio del 140º Período Ordinario que comenzará el próximo 1° de mayo.

“En este tiempo hemos demostrado que se pueden construir consensos aún con muchas disidencias. Mi compromiso es seguir trabajando en ese sentido y contribuir a que haya un diálogo fructífero con el gobierno provincial en este sentido”, señaló Farías al asumir el cargo por un nuevo período para el cual ya trazó objetivos.

Farías se pronunció a favor de los “controles cruzados entre los poderes del Estado” y en ese orden propuso “avanzar en cuestiones como el lavado de activos, con la ayuda de especialistas”. También mencionó el tema de las autonomías de municipios y comunas y la reforma de la Constitución. “Debemos darnos la posibilidad política de reformar la Constitución, con un horizonte de cercanía a los problemas de la gente y no a los de la política”, instó.

Además, marcó que está “pendiente encontrar una salida a proyectos que se aprobaron en la Cámara baja pero que no avanzan en el Senado, como la ley de Educación, de Salud, de Educación Sexual Integral. Debemos involucrarnos, además, en los temas más sensibles para la gente, como la seguridad y vamos a tener que dar un debate sobre cómo abordarlo”, detalló el legislador.

La vicepresidencia 1º del cuerpo seguirá siendo ocupada por Jimena Senn (UCR-Evolución), mientras que la vicepresidencia 2º en este período será ejercida por Ricardo Olivera (Partido Justicialista).

La sesión Preparatoria fue presidida por Olivera a propuesta de la legisladora Clara García por ser el decano del cuerpo.

En tanto, el encargado de proponer el nombre para ocupar el máximo cargo de la Cámara baja fue el presidente del bloque Socialista, Joaquín Blanco, quien recordó que a Farías le tocó asumir la presidencia en 2021 en un momento de “mucho dolor” debido al fallecimiento de Miguel Lifschitz, acontecido el 9 de mayo de ese año. El legislador valoró el acompañamiento y apoyo de todos los bloques políticos en aquella oportunidad, “para que su tarea al frente del cuerpo legislativo se desarrollara de forma ecuánime y exitosa, priorizando el diálogo y la construcción de consensos”.

En el mismo sentido se manifestaron los diputados Sergio Basile (UCR Evolución), Leandro Busatto (Partido Justicialista), Julián Galdeano (Juntos por el Cambio), Fabián Palo Oliver (Radicales Libres), Carlos del Frade (Frente Social y Popular - Ciudad Futura), Matilde Bruera (Lealtad Kirchnerista), Cesira Arcando (Partido Fe), Nicolás Mayoraz (Vida y Familia), Agustina Donnet (Igualdad), Mónica Peralta (GEN), Sebastián Julierac (Coalición Cívica), Betina Florito (Somos Vida Santa Fe), Amalia Granata (Somos Vida), Gabriel Real (PDP), Ariel Bermúdez (Creo), y Oscar Martínez (Frente Renovador 100% Santafesino).

“Gracias a todos y a mi familia por el acompañamiento”, afirmó Farías. “Aprendí mucho de esos dos maestros que fueron Hermes Binner y Miguel Lifschitz, y lo que han dicho hoy refuerza mis intenciones de reproducir esas enseñanzas. La escucha, el diálogo, la búsqueda de equilibrio –remarcó-, van más allá de las ideas y las posiciones enfrentadas que tengamos; expresando vivamente las diferencias es como se construyen los consensos, los pactos verdaderos, útiles y con sentido humano. Eso no puede ser obra de una sola persona y comparto con ustedes que lo hemos logrado en estos años con todo lo que sucedió. También con las dificultades que nos trajo la pandemia, que hoy sentimos que se aleja pero que nos hizo reflexionar sobre la fragilidad de la vida”, sostuvo.