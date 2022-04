La CC ARI Santa Fe apoya la movilización #23A

En virtud de la marcha #23A convocada para este sábado en protesta por la alta carga impositiva y el elevado gasto público, la Coalición Cívica - ARI Santa Fe manifestó "su total apoyo a los reclamos esgrimidos y llama a la ciudadanía a tomar conciencia de la necesidad de reformar el actual sistema recaudatorio que atenta contra la producción y la creación de empleo". "Apoyamos la baja de la presión tributaria como manera de incentivar el crecimiento del sector privado y la creación de empleo genuino", señaló el espacio que lidera la ex diputada nacional, Lucila Lehmann.Asimismo, la CC ARI advirtió "sobre la grave situación institucional que el Gobierno nacional está generando en el Consejo de la Magistratura, intentando transgredir las reglas de la democracia para influir en el control judicial". En tal sentido, subrayó que "no es posible pensar un país pujante si no se respeta la independencia judicial que permite frenar los abusos de quienes mal gobiernan"."Tampoco es posible si se continúa sobrecargando impositivamente a los sectores productivos con el objetivo de generar fondos para alimentar repugnantes sistemas de clientelismo. Estos últimos buscan condicionar el voto ciudadano y mantener en el poder a quienes no sólo se enriquecen a costa del sistema, sino que también han fallado en implementar políticas de reducción de la pobreza, desarrollo de la economía y baja de la inflación", resaltó.Finalmente, reiteró que acompañará acompañará "a todos los que el 23 de abril salgan a expresarse en pos del cambio que la Argentina necesita para salir de la gravísima situación en la que se encuentra".