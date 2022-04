Arrancó la Bienal de Arte Joven

Bajo el lema "El hábito de crear mundos", arrancó el miércoles a la noche en el Centro Cultural Recoleta la quinta edición de la Bienal de Arte Joven, que ofreció en su apertura una oferta maratónica de música, teatro, danza, cine, performance, muestras visuales, literatura, diseño, DJs, como anticipo de las más de 100 actividades que hasta el domingo próximo convocarán a unos 500 artistas.

La fiesta de apertura sirvió también como marco para la presentación en sociedad de la nueva fachada del espacio creado por Clorindo Testa, Jacques Bedel y Luis Benedit: una impactante escenografía en azul eléctrico sobre la que se recortan dos figuras con cabeza de pájaro creadas especialmente por la artista y escenógrafa Renata Schussheim para esta quinta edición de la Bienal.

Impulsada por el Ministerio de Cultura de la Ciudad, la iniciativa se desplegará además del Centro Cultural Recoleta en diferentes puntos de la Ciudad como en el Beckett Teatro, Dumont4040, El Galpón de Guevara, Centro Cultural 25 de Mayo, Parque Saavedra, Parque de la Estación y Cine Cosmos, a los que se podrá asistir de manera gratuita.



Teatro

Serán cuatro días para sondear los temas y registros en los que se sitúa las nuevas generaciones de creadores en distintas disciplinas artísticas. Una de ellas es el teatro, donde se destaca “Partida”, una obra de Renata Moreno presentada el miércoles por la noche que juega sobre los equívocos en torno a la partida de nacimiento de la autora y que resultó ganadora también en la Bienal de Santa Fe.

La puesta en escena incluye unos veladores en el piso que también componen la iluminación, una mesa con objetos relacionados con la suerte y el azar: un gatito de la abundancia, una ristra de ajos y otros elementos. "Además, una silla y una capa, que utilizo en el momento más teatral, cuando me pongo la capa y digo un monólogo del personaje de Nina de la obra 'La gaviota' de Chejov”, acota.

El relato de la historia está guiado por la actuación unipersonal de la actriz, acompañada por imágenes que se proyectan a la par. “Es una búsqueda sobre mi identidad, que no está concluida”, advierte y agrega que a partir del trabajo empezó a hacer una serie de investigaciones.



Artes visuales

También tienen un espacio destacado en la Bienal. En la sala Cronopios se exhiben las muestras individuales de los artistas Lukas Alienígena y Carolina Favre, Santiago Paredes. Por su parte, Mariel Uncal Scotti, inaugura la muestra colectiva "Y ahora, ¿qué hacemos?", curada por Tainá Azeredo.

Lukas Alienígena “viaja y dibuja”, advierte un texto que lo presenta en el centro cultural. Nació en el 90 y es oriundo de La Matanza. Empezó la obra el año pasado, a partir de la recolección de imágenes que iba capturando y cuando al fin las recopiló, notó que se trataba de “un relato de los lugares periféricos” que recorre a diario.

Las imágenes están trabajadas con marcadores y fibras negras sobre un fondo blanco. Hace rato que Lukas Alienígena dejó de usar el color. “Voy más a lo directo, a la imagen, que es lo que más me interesa”, asegura.



Muestras

En el marco de la Bienal, otra de las grandes apuestas es "Terra Incógnita", una muestra que articula las obras de Renata Schussheim con los participantes de ediciones anteriores: Emilia de las Carreras, Dana Ferrari, Nazareno Pereyra y Ramiro Quesada Pons. A través de una gama de colores tierras, en el centro de la sala, se despliegan esculturas con formas similares a las de una persona pero alargadas, oblicuas o redondeadas. Cerca de ellas, se ubican botellas de diferentes tamaños y elementos similares a computadoras portátiles.

Al fondo de la sala, se encuentra la muestra de Schussheim, en la que se despliega un proyector con imágenes del océano o de tierra que se mueve con el viento. Y enfrente está ubicada la estatua de una sirena pelirroja de cola azul escamada.



Música

En la terraza del Recoleta, a lo largo de estos cuatro días habrá recitales con músicos emergentes, como el de la joven cantante Jimena Gonik, quien el sábado presentará junto a su banda el disco "Romantik".

Durante la pandemia, Gonik escribió canciones, un poco como terapia y otro poco porque estaba aburrida. “Le escribí a un productor que me gustaba cómo trabajaba y sacamos un primer tema que fue ´Negra confusa´”, recuerda la cantante. Lo compuso en febrero del 2020 y durante ese año grabaron también un video clip.



Literatura, cine y danza

La programación de la Bienal Joven también incluye las lecturas de poesía y relatos en el Patio de los Naranjos por parte de los jóvenes escritores que participaron de esta edición. Simultáneamente, habrá ciclos de películas, teatro y danza. En la categoría de cine, por ejemplo, las tres películas producidas en esta edición tienen como hilo conductor el uso de material de archivo y tendrán su estreno en la sección Foco Bienal de BAFICI este jueves y mañana en el cine Cosmos. Las obras también se proyectarán en el Recoleta los días sábado y domingo con entrada libre y gratuita previamente reservada en la web de La Bienal.