Un contador sunchalense recuperó bienes hurtados

El jueves último, personal policial de la Comisaría Seccional 3a. de Sunchales tomó conocimiento por parte de un hombre de 36 años, de profesión contador y que labora en el Supermercado Atilra de esa ciudad, que el sábado pasado, a las 12.15 del mediodía, cuando llegó a su domicilio particular, bajó de su camioneta distintos elementos, tales como una filmadora digital marca Benq, un trípode color negro, un teléfono celular iPhone 6 de color negro, una campera marca Adidas de color negra, 13 chalecos para perros raza galgo y un bolso botinero marca Nike de color negro.Posteriormente a lo mencionado, ingresó a su domicilio, y luego de que pasara una hora, se dio cuenta que los elementos no se encontraban en su casa, y al salir fuera de la vivienda nota el faltante de los mismos.Así las cosas, el profesional compró un nuevo teléfono celular y se percató que alguien estaría usando la cuenta del teléfono sustraído; por lo cual ingresó al sistema y localizó el dispositivo el cual estaba ubicado en la intersección de calles Carlos Gardel y 19 de Octubre de Sunchales.En conocimiento de esto último el fiscal Gustavo Bumaguin, este autorizó realizar una requisa domiciliaria en el último domicilio mencionado.Arribados al lugar, en presencia de testigos hábiles, los uniformados actuantes fueron atendidos por Valeria Evelin N., de 30 años, quien interiorizada de la requisa no puso reparo alguno; arrojando la misma resultados positivos en cuanto al hallazgo y formal secuestro de los bienes mencionados anteriormente.El Fiscal actuante dispuso la entrega de los elementos secuestrados al contador mencionado al comienzo de esta nota.