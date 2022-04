Atlético femenino visita a Talleres de Córdoba en duelo de punteros

Atlético de Rafaela visitará este sábado a Talleres de Córdoba, en uno de los cruces de la tercera fecha del torneo de la Primera C de Fútbol Femenino que es organizado por AFA.El encuentro fue programado para las 10.00hs y se disputará en el Centro de Alto Rendimiento cordobés.Las cremosas llegan con puntaje ideal tras las victorias ante Tigre en el debut (4-1) y la goleada ante Country Canning (6-1). Por su parte las ‘Matadoras’, también vienen compartiendo la cima con las chicas rafaelinas ante los triunfos logrados ante Villas Unidas (6-0) y Midland (2-1).Para el encuentro de hoy el DT Juan Wabeke confirmó el siguiente once titular: Cintia Heit; Aldana Córdoba, Natalia Calim, Natalí Pérez y Micaela Moreyra; Claribel Medina, Sabina Jalil (c), Elisabeth López y Emilce Albornos; Gimena Córdoba y Marianela Gauna.En el banco estarán Milagros Villarruel, Kiara Villarruel, Cintia Roldán, Fiorela Vera, Alana Villarruel, Camila Juárez y Rocío Albornos.14:00 hs. Cambaceres vs Berazategui, 15:00 hs. Argentino de Merlo vs San Luis FC, 15:00 hs. Juventud Unida vs Chacarita, 15:30 hs. Newell's vs Sacachispas. Libre: Gral. Lamadrid.10:00 hs. Cañuelas vs Sportivo Italiano, 15:30 hs. Deportivo Maipú vs Ituzaingó, 16:00 hs. Nueva Chicago vs San Martín (Burzaco)15:00 hs. Trocha vs Deportivo Laferrere. Libre: Talleres (RE).10:00 hs. Talleres (CBA) vs Atlético Rafaela, 11:00 hs. Country Canning vs Arsenal.15:30 hs. Tigre vs Sportivo Barracas, 16:00 hs. Quilmes vs Midland. Libre: Villas Unidas.