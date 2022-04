Boca visita a Central Córdoba

SANTIAGO DEL ESTERO, 23 (NA). - Luego de varias idas y vueltas, el entrenador Sebastián Battaglia se juega todo con Boca en su visita ante Central Córdoba en Santiago del Estero, donde lo único que le sirve es ganar, en un partido válido por la duodécima fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional.

El encuentro se jugará en el estadio Madre de Ciudades a partir de las 19, será controlado por el árbitro Yael Falcón Pérez, Germán Delfino estará a cargo del VAR, y la televisación será de FOX Sports Premium.



OTROS PARTIDOS. 16.30hs Barracas Central vs Independiente, 21.30hs Barracas Central vs Vélez. DOM 24/04: 21.30hs Godoy Cruz vs Lanús. LUN 25/04: 15.30hs Tigre vs Arsenal, 21.30hs Aldosivi vs Huracán.



PRINCIPALES POSICIONES: Estudiantes 25, puntos; Aldosivi 20; Tigre 19; Boca 18; Colón 16; Barracas 15; Central Córdoba 14; Independiente 13.