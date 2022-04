Unión se mide con Gimnasia

Gimnasia y Esgrima de La Plata y Unión de Santa Fe se enfrentan este sábado, desde las 14:00 (TNT Sports) en el Estadio Juan Carmelo Zerillo por la fecha 12 de la Copa Liga Profesional.

El encuentro contará con el arbitraje de Fernando Espinoza, que estará secundado por Pablo González y Juan Pablo Millenaar, mientras que el cuarto árbitro será Jorge Nelson Sosa.

El conjunto dirigido por Néstor Raúl Gorosito disputó 11 partidos en los que marcó 14 goles. Por otro lado, les marcaron 19 tantos.

En tanto los comandados por Gustavo Adolfo Munúa Vera, jugaron 11 partidos en los que anotó 9 tantos. Además, les anotaron 8 goles.

OTROS PARTIDOS. HOY:

14hs San Lorenzo vs Patronato, 21.30hs Banfield vs Talleres.

DOM 24/04:

16.30 hs Racing vs Newell's, 19 hs River vs Atlético (T), 21.30 hs Defensa vs Platense.

LUN 25/04:

21.30hs Argentinos vs Sarmiento.

PRINCIPALES POSICIONES:

Racing 27, puntos; Río 22; 22 de Newell; argentinos 20; Sarmiento 20; Defensa 18; Unión 17; Gimnasia 15; Banfilado 14.

Las posibles formaciones:

Gimnasia:

Rodrigo Rey; Guillermo Enrique, Leonardo Morales, Oscar Piris y Matías Melluso; Tomás Muro o Lautaro Chávez, Agustín Cardozo, Brahian Alemán y Johan Carbonero; Cristian Tarragona y Ramón Sosa. DT Néstor Gorosito.

Unión: