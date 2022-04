Nutrida actividad en hockey

Luego del breve parate por Semana Santa se retoma este domingo el calendario de la Federación del Oeste Santafesino de hockey sobre césped. En la Zona Rafaela se jugarán los torneos de A1 y A2, habiendo actividad en el sintético de CRAR, Sarmiento de Humboldt y en la cancha de Brinkmann. Además se disputará el encuentro pendiente de la primera fecha entre 9 de Julio de Rafaela y Libertad de San Francisco.En CRAR, la programación de los partidos de primera serán: 9.15 CRAR B vs. La Cañada; 12 Sp. Norte vs. Sp. Suardi (ambos por A2), y a las 16.30 9 de Julio de Rafaela vs. Libertad de San Francisco (pendiente de A1).En el sintético de Sarmiento de Humboldt se jugará por la cuarta fecha de la A1. El local y CRAR se medirán en toda la tira, estando previsto el partido de primera a las 13.30. Luego, a las 16.30 estará el partido entre Juventud de Humboldt y Charabones de San Francisco.En Brinkmann, por A2, se presentarán las chicas de Bella Italia, que a las 12.30 enfrentarán a San Guillermo.