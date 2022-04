CRAR recibe a Los Caranchos

Se jugará este sábado la cuarta fecha del torneo de Segunda División del Torneo Regional del Litoral, que se reanuda luego del breve parate por Semana Santa. El Círculo Rafaelino de Rugby estará enfrentando como local, desde las 16, a Los Caranchos de Rosario con el arbitraje de Juan Ballesteros. Previamente jugarán en pre-reserva, a las 12.45 y a las 14.15 en Reserva.CRAR intentará rehabilitarse luego del último traspié frente a Universitario y sumar puntos rápidamente para subir en la tabla de posiciones.La formación titular dispuesta por el Head Coach Quique López Durando es: Matías Rocchi, Martín Zegaib y Gabriel Morales; Franco Davicino y Mariano Ferrero; Gastón Kerstens, Gian Allasino y Manuel Mandrille; Esteban Appó y Pablo Villar; Mateo Villar, Nicolás Imvinkelried (c), José Francone, Leonardo Sabellotti; Santiago Kerstens.Los demás partidos de la fecha son los siguientes: La Salle vs. Alma Juniors, Esteban Gutiérrez; Logaritmo vs. Universitario, Mauro Rivera; y Tilcara vs. Jockey de Venado Tuerto, Fabián Prats.Las posiciones están de la siguiente manera: Jockey (VT) y Logaritmo 14 puntos; Los Caranchos 11; Universitario (SF) 6; Alma Juniors 5; CRAR y Tilcara 4; La Salle 0.