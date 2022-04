Por el mal servicio de la empresa Güemes muchos usuarios optan por “carpoolear”

La sucesión de inconvenientes y, en muchos casos, padecimientos, que a menudo tienen quienes viajan de Rafaela a Rosario, y viceversa, no es nueva, aunque al parecer los responsables oficiales de la seguridad vial provincial y nacional no se dan por enterados a pesar de que pueden estar en juego, ni más ni menos, que muchas vidas humanas.

Basta con entrar a las redes sociales para constatar las quejas y denuncias, apoyadas con fotos y videos, que muestran que muchos colectivos no están, por dentro (sucios, asientos rotos, falta de calefacción o aire acondicionado según la estación del año, etc) ni por fuera, en condiciones no ya de salir a la ruta sino de las Terminales de Ómnibus de las dos ciudades. Sobre los desperfectos mecánicos que sufren los buses también se reportan imágenes de buses que se “quedan” en el camino. Se conocen situaciones en las que el viaje llegó a durar hasta cinco horas para unir los 259 kilómetros que separan a ambas localidades, un trayecto que debería cubrirse en no más de 3 horas a prudente velocidad.

Ante todos estos contratiempos, muchos usuarios, según detalla diario La Capital de Rosario, apelaron a "carpoolear" para no tener que subirse a un colectivo.

Cuando se habla de “carpoolear” se trata de un grupo de personas que comparten viajes en auto para abaratar costos haciendo una división equitativa de gastos entre los viajeros o una contribución convenida.

Los interesados se relacionan a través de la aplicación Carpoolear que tuvo su origen en diciembre de 2011 con el grupo privado de Facebook “¡Viajo o vuelvo/de/a Rafaela-Rosario!”

Actualmente, tiene más de 700 miembros y en su presentación se lee: “Si querés viajar de o hacia Rafaela y evitar el Güemes, posteá tu pedido desesperado aquí. Si tenés auto y viajás de Rosario a Rafaela o al revés, podés postear la cantidad de asientos que tenés libres y tal vez puedas ganar acompañantes y compartir gastos".

Vale mencionar que la empresa Güemes es la única que ofrece el servicio por la ruta 34, a $1.200 el pasaje.



TESTIMONIOS

El portal de la ciudad del sur santafesino suma a la nota declaraciones de quienes optaron por el “carpooleo” ya sea poniendo sus automóviles particulares con los que van y vienen de una ciudad a la otra y de los que vieron en los viajes una salida al desempleo o como negocio.

“Después de dos años de no viajar en el Güemes por tener un servicio pésimo, decidí publicar los viajes de ida y de vuelta en la aplicación Carpoolear con bastante antelación para que la gente pudiera ver y se organice: ponía horario y si podían o no traer mascotas y con cuántos bolsos pueden viajar. Generalmente llevo tres o cuatro pasajeros, porque tengo una Partner, bastante cómoda", cuenta Aldana, quien asegura que el trayecto le lleva unas tres horas "como mucho", lapso que es holgadamente superado por la empresa de colectivos.

La joven explicó que pasa a buscar a los viajantes o pone puntos de encuentro "cómodos" y cobra a cada uno unos $1000. Dice que los gastos son compartidos: $3500 de combustible más $500 de peaje, por trayecto.

Jorge, quien cursó sus estudios universitarios en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) en la década del 80 y actualmente viaja de manera frecuente a Rosario porque tiene familiares viviendo en la ciudad, asegura que "siempre" padeció los viajes en el Güemes. Por eso decidió sumarse como chofer a la página de Facebook y dice que en general los viajeros son estudiantes o familiares de quienes viven en uno u otro extremo del destino.

"El viaje para un coche mediano, ida y vuelta, sale $8 mil, entre peaje y combustible. Si uno lleva a unas cuatro personas, el pasaje a cada uno le sale como el pasaje en bus o a lo sumo unos $300 más. Pero las ventajas son innumerables: calefacción o aire acondicionado, cinturón de seguridad y, si es posible, los dejo cerca de donde van y hasta en la puerta del destino. Desde Rafaela a Rosario llegamos en dos horas y media, contra cuatro y hasta cinco del colectivo, un despropósito", señaló.



“EMPRESA GENERAL GÜEMES-USUARIOS ENOJADOS”

El subtítulo es el nombre de la página de Facebook que reúne las quejas de los usuarios del servicio de la empresa Güemes. Desde cucarachas y mugre en las unidades hasta roturas de los coches a mitad de camino aparecen en el menú de reclamos. Desde su creación ya suma más de 3.600 adherentes y se ilustra con la imagen de un coche incendiado en su parte posterior.

En ese sitio, dos usuarios rafaelinos aseguran que los coches del Güemes "se han prendido fuego en la ruta, se han descompuesto a mitad de camino, han tenido cucarachas acompañando a los pasajeros todo el trayecto, se han llovido adentro y la mugre de las unidades son una constante", pero en esta oportunidad dejaron en claro que no hicieron la denuncia porque vieron las curiosas ventanas cuando partían desde otra unidad y solo sacaron fotos.

Otros pasajeros críticos señalaron que los problemas con el Güemes no empezaron este fin de semana, pero están cansados de “dejar testimonios de sus padecimientos durante los trayectos, sin recibir ningún tipo de respuesta, ni resarcimiento a cambio”.



CARTONES EN LUGAR DE CRISTALES

Tras el aluvión de quejas que se dio el lunes pasado, un día después que la unidad 7 de la flota, refuerzo de las 18.47 del pasado domingo, saliera de Rosario a Rafaela con cartones en lugar de vidrios, el secretario de Transporte de la provincia, Osvaldo Miatello, dijo que el hecho estaba investigando y que a la empresa le cabría una sanción, que podría ir desde la multa al cese del servicio.

Desde la empresa se defendieron argumentando que apelaron a los cartones porque vienen sufriendo piedrazos sobre las unidades cuando están en viaje. De hecho aseguraron que los últimos dos episodios ocurrieron justamente horas después de las denuncias, en la zona de Circunvalación y barrio Rucci, de Rosario.