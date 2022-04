Ruta 34: camioneta robada y $ 900.000

Siendo las 13:50 de la jornada de ayer, en momentos en que personal de la Policía de Seguridad Vial Unidad Operativa Rafaela se encontraba realizando un control vehicular en ruta nacional 34 intersección con ruta provincial 66 -jurisdicción de Cañada Rosquín-, detuvo la marcha de una camioneta Renault Oroch de color verde, a los fines de efectuar su control.

En diálogo con su conductor, identificado como Nery M. de 19 años, éste se mostraba visiblemente nervioso, por lo que se le solicitó que exhiba la documentación de la camioneta. A este pedido el conductor respondió muy tensamente que: "No la tengo señor, me la prestaron para hacer un mandado y ganarme una changuita".

Ante esta respuesta, los numerarios viales lo hicieron orillar en una zona segura de banquina demarcada por conos refractarios. Se le preguntó entonces si poseía el título, carpeta, seguro, matafuegos o demás documentación pertinente relacionada a la camioneta respondiendo que "no tengo nada".



UNA MOCHILA

CON $900.000

Al serle consultado qué elementos transportaba, Nery M. se puso más nervioso aún y con voz temblorosa respondió: "Llevo una mochila con plata, me la dieron para que la entregue junto a la camioneta en la estación de San Martín de las Escobas". Al serle preguntada cuál era la suma de dinero transportada respondió que, "Creo que cerca de un millón de pesos, me dieron esa mochila y la tengo que entregar con la camioneta".

Consultado por sus datos filiatorios respondió no tener consigo el DNI y que se llamaba Nery M., de 19 años, domiciliado en la ciudad de San Genaro y en ese momento se observó además que una de las chapas patente aparentaba ser apócrifa.

Desde el lugar se entabló comunicación telefónica con el fiscal en turno por jurisdicción, el Dr. Carlos Zoppegni de la Unidad Fiscal San Jorge, quien dispuso que el vehículo en cuestión sea remitido a sede policial para averiguación de su procedencia y que Nery M. quede demorado hasta saber si sobre el vehículo surgía algún impedimento legal.

Por lo dicho, los uniformados se trasladaron hacia la Comisaría Seccional 3a. de Cañada Rosquín, donde se realizaron averiguaciones en el sistema informático en relación a la camioneta Renault Oroch, mientras el joven permanecía demorado junto a su mochila con el dinero.

Así las cosas el perito verificador realizó peritajes en el rodado, dando a conocer que la patente delantera y trasera son apócrifas, ya que las mismas son de otra calidad y de otro material distinto al utilizado por la Dirección Nacional del Registro Automotor (DNRA), manifestando además que los guarismos en chasis y motor no estaban adulterados, como así tampoco los números de los cristales, siendo estos originales.

En comunicación telefónica con el Escuadrón Vial "Rafaela" de Gendarmería Nacional, estos informaron que en el sistema nacional el vehículo presentaba solicitud de secuestro por Robo, en la ciudad de Córdoba capital, de fecha 21 de marzo del corriente año.

Por tal motivo el fiscal Zoppegni dispuso que, Nery M. pase a revestir calidad de aprehendido y se lo notifique por el delito calificado provisoriamente como "encubrimiento", y se proceda al secuestro del automóvil y del dinero ($900.000). Asimismo se entabló comunicación con la defensora pública de turno, para representar al aprehendido.