Perotti presidió el remate del primer lote de soja

El gobernador Omar Perotti encabezó ayer el remate del primer lote de soja de la campaña 2021/22 que realizó la Bolsa de Comercio de Rosario, en el marco de un acto al que asistieron el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Matías Lestani; el presidente de la Bolsa de Comercio, Miguel Simioni y el intendente de Rosario, Pablo Javkin.

El primer lote de soja de la campaña 2021/22 se trata de una partida de 29.840 kilos, de la variedad DM 3312, producida en Chañar Ladeado por el productor Daniel Pittameglio. Intervino como Corredor Barrilli SA. Durante la subasta, los operadores de las casas corredoras pujaron por el lote, que inició con el precio pizarra como base ($50.965) hasta llegar a los $106.000 que pagó la firma ganadora: Agricultores Federados Argentinos (AFA).

Perotti destacó que “para nosotros es clave la articulación de lo público y lo privado; y para eso es central tener instituciones serias involucradas. Instituciones con conocimiento, con generación de información y es algo que esta Bolsa, desde 1884, desde sus inicios, viene realizando, como el desarrollo de mercados que son referencia, el desarrollo y la creatividad de nuevos productos que le posibilitan a cada uno de los sectores productivos mejorar su comercialización”. Y agregó: “Son herramientas esenciales para el crecimiento de muchas pymes, de pequeños y medianos productores, el desarrollo de alternativas productivas que necesitan mercados y seriedad en las negociaciones. Y esas herramientas de las cuales la Bolsa es generadora, es la que también se nutren otras instituciones, y son las que conforman buena parte de una agenda productiva”.

A continuación, remarcó la importancia de Rosario y la región: “Hablamos desde el centro más importante del mundo de producción de soja y derivados. Hablamos desde el segundo nodo portuario agroexportador”.

Perotti enfatizó: “Como gobernador de la provincia, uno plantea su visión federal, sus diferencias y sus coincidencias. No nos molestan las diferencias. Las diferencias muchas veces son las que generan mejores soluciones y la agenda de lo cotidiano en nuestra provincia es productiva. Difiere bastante de lo que vemos en la televisión. Porque la agenda se nutre de trabajo, inversiones, de producción, de formas en las que se puede crecer y en el convencimiento de que es necesario en la Argentina volver a generar riqueza”.

Luego, refiriéndose al sector agropecuario, Perotti dijo: “Este es uno de los sectores estratégicos con mucho potencial para seguir agregando valor, generando trabajo y arraigo, con un compromiso pleno del desarrollo y acompañamiento al sector de la ciencia y la tecnología, para que esta región se convierta en el centro de la economía del conocimiento de América Latina”.

En el mismo sentido, resaltó: “Esto es lo que reclamamos desde el interior: que la Argentina incorpore esta agenda productiva, que incorpore este vínculo de la producción y de la ciencia y la tecnología, que la infraestructura acompañe a potenciar el esfuerzo de cada uno de los actores, esto es para nosotros esencial y creo que es un buen momento para discutirlo en la Argentina”.

Y subrayó el valor de “dar un paso más a esa discusión permanente de los diagnósticos, de las responsabilidades; si nos quedamos empantanados en ellos, difícilmente encontremos la posibilidad de generar más riqueza, que esa riqueza nos lleve a una Argentina con desarrollo e inclusión, que permita enfrentar de manera exitosa la posibilidad de generar empleo”.



SANTA FE Y EL DESARROLLO DE ARGENTINA

“Cuando, desde aquí, nos planteamos un desafío para que la Argentina incorpore en la agenda, es porque, con las dificultades propias de la pandemia, la provincia de Santa Fe está al tope de los niveles de inversión y generación de empleo registrado. Son señales inequívocas del potencial de nuestra gente, del compromiso aún en las adversidades, de ese ADN de producción y de trabajo que tiene nuestra gente”, dijo Perotti y destacó: “Lo que Santa Fe recibe lo potencia y lo devuelve multiplicado”. Y concluyó: “Tenemos la posibilidad y potencialidad como provincia de seguir creciendo, seguramente cada uno de los aquí presentes tiene el deseo y la vocación de hacerlo y ayudar, tratando de que esta discusión le pueda permitir, no solo a Santa Fe, a la Argentina, enriquecerse con una propuesta federal, que nos genere una nueva etapa de desarrollo en la Argentina”.

Por su parte, Lestani aseveró: “Tengan certeza que todas las decisiones que se toman se hacen bajo un exhaustivo estudio técnico”, y convocó a “trabajar juntos, con todos los actores, y la participación de todos”.

A su turno, el intendente Pablo Javkin indicó que “el debate es que el país entienda que el federalismo no es una consigna vacía, es infraestructura, recursos y la fortaleza de las ciudades”. Y añadió: “Los dos grandes temas son el mundo del empleo y el conocimiento y la transición climática. El cómo combinamos la sostenibilidad en términos sociales y ambientales”.

En tanto que Simioni coincidió: “La Argentina tiene enormes posibilidades de cara al futuro, el mundo demanda cada vez más alimentos producidos de manera sustentable, y nuestra agroindustria sabe cómo hacerlo”.