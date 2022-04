Se aprobó un pedido para la urgente designación del Juez Federal de Rafaela

El autor del proyecto, concejal Lisandro Mársico recuerda que esta situación se mantiene desde febrero de 2020 por renuncia del titular (jubilación) y desde ese momento actúan jueces de otras jurisdicciones. Actualmente es cubierto por Marcelo Martín Bailaque, titular del Juzgado Federal N° 4 de Rosario.

Asimismo, el edil del PDP menciona que el pasado 4 de agosto la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial realizó la prueba de oposición a la que se presentaron 20 postulantes, que la finalización del Concurso debió postergarse en dos oportunidades en virtud de su vencimiento, lo que impidió que se pueda finiquitar y proseguir con la etapa de envío de la terna al Poder Ejecutivo Nacional.

Entre las dificultades, el concejal menciona que a pesar de las nuevas tecnologías implementadas a partir de la pandemia para el funcionamiento de la Justicia “está claro que para intervenir contra el narcotráfico y el resto de los delitos federales, no es lo mismo tener un juez titular en Rafaela, que jueces subrogantes de otras localidades”. Asimismo, sostiene que “conlleva a un retraso en las distintas causas como así también la omisión de un criterio o política de trabajo uniforme en virtud de los continuos cambios de magistrados”.

“Lamentablemente -sostuvo a la hora de informar su proyecto- los tiempos de la política y la mala influencia sobre el órgano que elige a los jueces federales del país no va con los tiempos de los justiciables, de aquellos que reclaman justicia, sobre todo en una ciudad como la nuestra que está atravesada por el narcotráfico”.

“Este juzgado tiene una jurisdicción que comprende a los Departamentos: San Martín, Castellanos, San Cristóbal y 9 de Julio y 15 localidades de Las Colonias. Tiene como competencia material lo que se denomina fuero pleno atendiendo causas penales, contravencionales, civil, comercial, laboral, contencioso administrativo y seguridad social!, mencionó para que se tenga idea de la magnitud del problema”, dijo para dimensionar la magnitud del problema.



SIEMPRE ESTUVIMOS A LA ALTURA

Y en el mismo sentido apuntó: “en dos años estamos hablando de 5 o 6 jueces diferentes, con jurisdicciones y criterios distintos a lo que se debe sumar el cúmulo de causas que hay aquí más el que tienen en sus jurisdicciones y atender esto es imposible por más tecnología que se tenga. No conocen la realidad de este lugar y no quiero desmerecer la capacidad de este juez, pero no se puede trabajar así”.

“Parece extraño estar tratando esto con el conflicto de poderes que hubo hasta hace poco, producto de la paralización que tuvo el órgano que está a cargo de la designación, concretamente la Comisión de Selección de Magistrados y la Escuela Judicial por eso apuesto a que se normalice el órgano, como también a que la clase política alguna vez va a tener la madurez suficiente como para darse cuenta que es necesario avanzar”, se esperanzó.

Después dejó marcada su preocupación por la actitud indiferentes de representantes y autoridades políticas que están dentro de la jurisdicción del Juzgado Federal, a diferencia del sostenido reclamo que ha tenido el Concejo de nuestra ciudad. “Siempre estuvimos a la altura de las circunstancias, algunos nos critican, pero yo quisiera saber de los otros Departamentos y Concejos municipales quien sacó las Declaraciones que nosotros sacamos. No he encontrado antecedentes. Sé que es un granito de arena, pero marca nuestra preocupación y participación en este tema. Lo hicimos en las reuniones por inseguridad cuando vinieron legisladores nacionales y provinciales aquí. No he visto antecedentes de la votación que cité antes ni de esta en otros Concejos, no veo a concejales de otras ciudades preocupados por esto y tampoco lo veo al Intendente municipal”.

Después lamentó el contexto judicial nacional y provincial y sus repercusiones en la administración de justicia en nuestra región, al expresar: “estamos viviendo hechos muy traumáticos a nivel nacional con respecto a la constitución del Consejo de la Magistratura y que mala coincidencia tenemos los rafaelinos porque también estamos padeciendo una situación traumática a nivel justicia ordinaria tenemos casi todos los juzgados civiles y comerciales de la justicia ordinarias vacantes y también uno de los dos laborales está sin juez. Un órgano federal que tiene que designar jueces inmerso en un conflicto de poderes con intervención de la mala política y una justicia ordinaria que está prácticamente sin jueces. No le deseo a nadie hoy tener que recurrir a la justicia en nuestra jurisdicción”.



INTERVENCIÓN NEFASTA

“A quienes seguimos el tema (Consejo de la Magistratura), lo vivimos con incertidumbre porque esto que está pasando a nivel nacional no es un ejemplo de una República que se precie democrática, sin intervención de la política en los poderes, sobre todo en el Judicial, pero desafortunadamente quedamos presos de esa situación. Dos partidos políticos en pugna por un órgano y así no es una justicia que sirva, que sea independiente. Y pasa lo mismo a nivel provincial, la política está interviniendo de manera nefasta sobre la justicia. Sino vale preguntarse porque la Corte Suprema no declaró la inconstitucionalidad del artículo 55 de la Constitución provincial y 27 del Código de Procedimiento Penal para permitir acusar y llevar a indagatoria a un senador provincial".

Y luego preguntó a sus pares: ¿alguien me puede decir que la política no tiene intervención negativa en la justicia?,

Leonardo Viotti también exteriorizó su sensación “necesitamos que la justicia refuerce su infraestructura, refuerce sus recursos y lo que estamos viviendo con lo que hoy estamos analizando es tan grave como cuando elevamos el pedido para el nombramiento de los jueces de la justicia ordinaria”.

“Es vox populi -denunció el radical- que los juzgados y los fiscales tienen que elegir a qué causas poder dedicarles tiempo y a cuáles no porque no tienen los recursos suficientes para atenderlos a todos”.

“En Rafaela tenemos cada vez más delitos de toda índole, tanto para la justicia federal como para la provincial, pero en lugar de estar en un procesos de sumar infraestructura y recursos estamos en un proceso inverso. Es imposible que la justicia pueda acompañar la demanda de la sociedad y por lógica consecuencia que el Estado pueda dar soluciones para enfrentar a la inseguridad porque lo que necesitamos es que los delincuentes terminen preso”.

En la misma dirección que Mársico puso de relieve el compromiso del Concejo para apoyar el fortalecimiento de la Justicia: “Más allá de los matices que tengamos en la interpretación este Concejo siempre se ha expresado a favor de que la justicia tenga los medios suficientes y lo vamos a seguir haciendo y para ello hay que alzar la voz, hacerla escuchar y tenemos que hacerles saber a los vecinos lo que se está viviendo porque la justicia”.

Y cerró diciendo: “Hay que sumar y no restar como nos está pasando”.



TRES MÁS

Posteriormente, dos Minutas de Comunicación de Lisandro Mársico también fueron aprobadas. Por la primera se pide al Departamento Ejecutivo Municipal, que, “a través de las áreas, que corresponda proceda a: colocar ripio sobre calle Lorenzatti entre las arterias Aragno y 500 Millas Argentinas e instalar luminarias sobre calle Lorenzatti entre las arterias Aragno y 500 Millas Argentinas”.

La otra iniciativa del concejal del Frente Progresista solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que proceda al “mantenimiento de los bancos de la Plaza 25 de Mayo”.

Finalmente, otra Minuta, pero de Juntos por el Cambio pide “al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través del área que corresponda, se lleve adelante la refacción y el mejoramiento de iluminación a lo largo de todo el trazado de la calle J. A. Álvarez (especialmente en el trayecto del espacio verde paralelo a las vías del FFCC Belgrano) desde Av. Santa Fe hasta Aristóbulo del Valle, como así también la refacción del pavimento de la mencionada calle y la refuncionalización y embellecimiento del espacio verde”.



ORGULLO DE LA CIUDAD

Al agotarse los temas que estaban en la agenda de la sesión, Viotti pidió tratar sobre tablas un Proyecto de Declaración que “felicita y reconoce la labor deportiva Camila Rodriguez y Tomás Mondino (hijo del concejal Ceferino Mondino) por ser los representantes de nuestra ciudad en la participación de los Juegos Suramericanos a realizarse en la ciudad de Rosario.

En los considerandos se destaca que ambos deportistas“ fueron seleccionados tras sortear exitosamente el proceso clasificatorio logrando las marcas mínimas exigidas por el Comité organizador, que los habilitó para participar en tan importante evento” y que los dos son velocistas que representan a Clubes de nuestra ciudad: CRAS y Club Ciclista de Rafaela”.

A su vez, se subraya que ambos “encabezan los Ranking Argentino de sus categorías (U18)”, logros conseguidos a pesar de las dificultades de infraestructura, como la falta de una pista sintética para las prácticas de sus disciplinas”.