En el Día de la Tierra

La Tierra transitará su Día, que es hoy, sin nada que celebrar con una guerra que la golpea todos los días con bombas y explosiones que matan la vida humana pero también afecta a las especies animales, al mundo de las plantas, al agua y al aire. El Papa argentino Francisco definió al planeta como la Casa Común que compartimos entre todos, más allá de la diversidad cultural, social y económica. Sin embargo, los fenómenos climáticos extremos y devastadores han ido en aumento vertiginoso y es nuestra responsabilidad reaccionar cuanto antes para frenar el deterioro y en lo posible, revertirlo.El 22 de abril de cada año se conmemora el Día de la Tierra. En 1972 el senador y activista ambiental estadounidense Gaylord Nelson proclamó en las Naciones Unidas al 22 de abril para rendir homenaje al planeta y “reconocerlo como nuestro hogar”. El legislador estableció esta fecha especial para crear y fortalecer una concienciación común a los problemas de la sobrepoblación, de contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales para proteger la Tierra.Para este año, el lema es "Una sola Tierra", que destaca la necesidad de vivir de forma sostenible, en armonía con la naturaleza, a través de cambios sustanciales impulsados por políticas y elecciones cotidianas que nos guíen hacia estilos de vida más limpios y ecológicos, como asevera el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Para adherir a esta jornada, desde distintas organizaciones ecologistas sugieren llevar adelante distintas acciones, como plantar un árbol, que contribuye a mejorar la calidad del aire, y luego comprometerse con su cuidado. En definitiva, todas las acciones a favor del planeta deben ser constantes y sostenibles para obtener resultados favorables.En cierta forma, el Día de la Tierra, constituye un aniversario del nacimiento del movimiento ambientalista moderno que comenzó oficialmente en la década del 70. Es una fecha para la reflexión y la acción. Para darnos cuenta lo grave que son los cambios provocados por el hombre en la naturaleza, así como los crímenes que perturban la biodiversidad, como la deforestación, el cambio de uso del suelo, la producción agrícola y ganadera intensiva o el creciente comercio ilegal de vida silvestre, pueden acelerar el ritmo de destrucción del planeta.Es necesario invertir en nuestro planeta. Este es el momento de cambiarlo todo: el clima empresarial, el clima político y cómo tomamos medidas sobre el clima, resalta el sitio web del Día de la Tierra.Alarma la permanente aparición de estudios que documentan la "involución" del medio ambiente. La Antártida registró la segunda menor cantidad de hielo de los últimos 44 años. Durante el verano, se batieron records de temperatura diurnas diarias. La extensión de hielo marino de la Antártida se situó el pasado mes de marzo un 26% por debajo de la media del periodo 1991-2020, el segundo registro más bajo en los últimos 44 años, según el sistema europeo Copernicus.En su columna de opinión en el portal de TN bajo el título, El agua, la guerra del futuro cercano, la bióloga de la UBA Irene Weiss, admitió que es difícil poner como prioridad cuestiones ambientales, a pesar de que son esenciales para la supervivencia de nuestra generación. Ya no se trata de especular con el planeta que legaremos a nuestros hijos y nietos, como se decía hace pocos años, sino de contemplar el que habitamos nosotros mismos. Sin embargo, no parece ser eje central de las agendas en la mayoría de los gobiernos del mundo, planteó.En la misma línea, el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, consideró que esta es la primera generación que tiene conocimiento del riesgo del colapso ambiental y la última que puede hacer algo para evitarlo (en su libro “Derecho Ambiental”).En el Día de la Tierra, no queda otra alternativa que poner manos a la obra para rescatar la Casa Común antes de que sea demasiado tarde.