El Hospital se quedó sin vacunas contra la gripe

En los últimos días, la vacunación antigripal, que había comenzado a fines de marzo, se paralizó en Rafaela debido a que desde Nación no han enviado nuevas partidas a la provincia de Santa Fe. La responsable de la campaña en la ciudad y responsable del Vacunatorio del Hospital "Dr. Jaime Ferré", Lic. Luciana Díaz, expresó que “no hay vacunas antigripales porque desde Nación no nos enviaron más partidas; el miércoles pasado recibimos y el lunes se aplicaron todas. Esto, descompaginó un poco toda la planificación que podíamos tener para que la gente mayor de 65 años venga a colocarse está vacuna que forma parte del calendario nacional y qué es obligatoria y gratuita. De todos modos, siempre les decimos a los mayores de 65 años que se acerquen a las farmacias y pregunten. Aunque por lo que sabemos también las farmacias tienen este problema por no estar recibiendo la cantidad suficiente de antigripales".

No obstante, Díaz resaltó que "no hay que desesperarse, hay que esperar porque estamos a tiempo antes de que empiece el invierno, tenemos todo el mes de mayo para avanzar. Les pedimos tranquilidad, porque vamos a poder vacunar a todos”.

Por otra parte, cabe aclarar que los afiliados a PAMI pueden concurrir a recibir su vacuna en farmacias y no es necesario sobrecargar el vacunatorio del hospital o los Centros de Salud.

Asimismo, las autoridades sanitarias aclararon que con respecto al año pasado, la campaña de vacunación antigripal comenzó en este 2022 un mes antes -porque también se habían registrado casos de influenza en una época que no es habitual-.

La ministra de Salud de la Provincia, Sonia Martorano explicó oportunamente que, a diferencia de años anteriores, la campaña de vacunación para la gripe comenzó antes de lo previsto, al detectarse una temprana y alta circulación del virus. “Es por eso que con el objetivo de disminuir las complicaciones, hospitalizaciones, secuelas y muertes relacionadas al virus de la gripe en la población de riesgo, en Argentina la campaña inició antes que otros años”, había aclarado la funcionaria.

Desde que empezó la campaña, la Región de Salud con sede en Rafaela -comprende los departamentos Castellanos, 9 de julio y San Cristóbal- recibió 6.000 dosis de Viraflu para el personal de salud y menores de 65 años (embarazadas y personas de riesgo), 2.700 dosis de Fluxvir para mayores de 65 años que se encuentran en residencias geriátricas y también para otros adultos mayores que se acercaron al Hospital y 2.000 Viraflu Pediátrica para niños menores de 2 años.

La vacuna antigripal está destinada a personal de salud, personas gestantes en cualquier momento del embarazo, personas puérperas, población general a partir de los 65 años, niñas y niños de 6 a 24 meses de edad, y quienes tengan entre 2 y 64 años y presenten factores de riesgo.



CUARTAS DOSIS PARA PERSONAL

DE SALUD Y MAYORES DE 80 AÑOS

Por otra parte, Díaz informó que “este jueves estuvimos aplicando la cuarta dosis de vacuna -en este caso con Pfizer- al personal de salud tanto del sector público como del privado, y también se otorgaron 1.000 turnos para mayores de 80 años que ya han pasado cuatro meses de haber recibido la tercera dosis y se está buscando mantener esta inmunogenicidad que se logró con las vacunas, para evitar los casos graves”, tal como publicó LA OPINIÓN este jueves.

“Vacunamos con la vacuna de Pfizer porque lo que se está sugiriendo para esta cuarta dosis, es que sea de la plataforma de ARN mensajero, en este caso nos tocó Pfizer pero podría haber sido también con Moderna”, aclaró la profesional.

En tanto, la responsable de la vacunación en Rafaela contó que “la semana que viene vamos a estar recordando la importancia de las vacunas ya que se celebra la Semana de la Vacunación en las Américas, y es necesario recordarle a la población qué importancia tiene. Creo que todo lo que han visto, todo lo que se ha hecho en esta ciudad y en este tiempo ya deja más que claro la importancia de la vacunación para la protección de la salud, de todos modos invitamos a los mayores de 18 años a que completen su esquema de vacunación, donde deben tener la vacuna de la hepatitis que son tres dosis, la doble viral o triple viral qué son dos dosis y la triple bacteriana que también tienen que hacer un refuerzo cada 10 año”.

Respecto a la vacuna contra el sarampión, Díaz explicó que es la vacuna que forma parte de la vacuna doble viral y en el hospital y Centros de Salud se está aplicando, ya que hay mucha gente con una sola dosis.