Se concretó la primera reunión entre funcionarios e inquilinos agrupados

En el Salón Verde del municipio, se desarrolló este jueves por la mañana el encuentro entre inquilinos agrupados y el secretario de Gobierno y Participación, Jorge Muriel, el Fiscal Municipal, Daniel Fruttero y la responsable de la OMIC, Cecilia Burdisso.

En este marco, los vecinos presentes expusieron la problemática que hoy por hoy afecta a quienes alquilan y en donde muchos de los derechos se ven avasallados por diferentes motivos: el enorme precio de los contratos, la gran cantidad de requisitos que solicitan las inmobiliarias, la poca oferta de alquileres que actualmente hay, el abuso de algunos propietarios, el mal cobro de impuestos donde se les cobra a los inquilinos obligaciones de los locatarios.

A la salida de la reunión, uno de los representantes de este grupo señaló que “fue positiva en relación a que el municipio se comprometió a avanzar en una fuerte campaña de información pública sobre los derechos de los inquilinos, teniendo en cuenta la enorme cantidad de contratos que incluyen impuestos ilegales que son pagados por los nosotros. Una preocupación muy grande que engorda el precio de los alquileres”.

Los vecinos propusieron aumentar la tasa municipal a la vivienda vacía (con el objetivo de promover más oferta de alquileres y por ende más competencia para que baje el precio). Ante esto, los funcionarios indicaron que evaluarán la medida para debatirla en una próxima reunión, a la espera de que lo que suceda a nivel nacional. Lo mismo harán con la iniciativa de la garantía municipal para poder alquilar”.



“EL ESTADO LOCAL

ESTÁ LIMITADO”

El fiscal Municipal, Daniel Fruttero, comentó que “hemos recibido la a los inquilinos agrupados de Rafaela para primero escuchar sus preocupaciones concretas en la ciudad, sabemos que es un ámbito quizás acotado el del municipio en cuanto a la intervención que puede tener en este tema, pero en el marco de la discusión que se está dando a nivel nacional si lo que puede hacer el municipio es una campaña de difusión pública, tanto del debate que se está haciendo como de los derechos y obligaciones que hoy establece la normativa vigente, tanto para inquilinos como para propietarios. Hemos acordado avanzar en nuestras acciones de información a la ciudadanía, para que puedan tener claras las herramientas que la ley establece”

“Nos han planteado la necesidad de tener en claro esos derechos y obligaciones. Reconocen que el municipio tiene un ámbito acotado de intervención en lo que es materia inmobiliaria, en el sentido que no puede intervenir en contratos particulares, en situaciones puntuales brindando asesoramiento concreto, pero si lo puede hacer a nivel colectivo. Es por eso, que nos han solicitado avanzar en ese punto”, expresó el funcionario.

El Fiscal Municipal, contó además que oportunamente el Colegio de Abogados hizo una defensa de los intereses de los colegiados con sus motivos y sus argumentos, donde nos hemos sentado a conversar allá por el año 2020, donde precisamente nos plantearon que una cosa es la distribución de información pública para toda la ciudadanía y otra cosa es el asesoramiento puntual en un conflicto particular; hay que discriminar esas dos situaciones. El Colegio en su momento nos advirtió sobre ese punto, lo cual hemos dado respuesta hace dos años”.



INSTANCIA DE MEDIACIÓN

El funcionario, al ser consultado por las mediaciones que se plantean en función a este tema, respondió que “hay una instancia de mediación comunitaria que tiene implementada la secretaría de Justicia de la provincia, en donde nosotros hemos celebrado un convenio a través de la cual se pueden canalizar algunos reclamos. No es una instancia de mediación obligatoria a la que deban concurrir obligatoriamente las partes, pero si es una instancia a tener en cuenta muy válida para resolver algunos problemas puntuales”.

“Reitero, el municipio no puede brindar un asesoramiento particular, lo que sí puede hacer es distribuir información y esa seguramente sea la primera medida que el Estado local pueda y que es viable”, afirmó.

Fruttero manifestó que “históricamente en Rafaela hay muchas personas que alquilan, personalmente he sido inquilino durante muchísimos años, entiendo la problemática y la preocupación. A nivel personal, yo creo que la ley tuvo una muy buena intención de intervenir en el problema pero que no ha dado los resultados concretos, eso es una opinión eso es una cuestión objetiva, por lo tanto celebró el debate que se está dando a nivel nacional para modificar esos puntos de la ley”, finalizó.