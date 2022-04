Conmemoración del Día de la Tierra

Cada 22 de abril , y por acertada iniciativa de las Naciones Unidas, se celebra un “Día Internacional de la Tierra”, en momentos en que, ahora más que nunca, se hace necesaria una toma de conciencia global para que dejemos de manejarnos como si los recursos naturales fueran infinitos, como si la capacidad de carga de la tierra no tuviese límites.

La Asociación “Amigos de la vida” , de Rafaela, adhiere efusivamente al sentido y significación de esta fecha, sobre la evidencia de que no hay un “planeta B”, no tenemos, por el momento, más que esta Tierra, y que urge frenar y revertir cuanto antes la variada degradación de nuestros ecosistemas. No ha sido extraño, en tal sentido, que desde hace un tiempo nos enfrentemos con el Covid-19 y sus variantes, mutaciones y rebrotes, una pandemia con fuerte relación con el deterioro de la salud de nuestro Ecosistema. Cabe observar que el calentamiento global en la actual crisis climática, así como diversas agresiones a la naturaleza (deforestación extrema y consiguiente cambios de uso del suelo, monocultivos intensivos y altamente dependientes de agroquímicos, creciente comercio internacional e ilegal de especies silvestres, etc.), contribuyen a aumentar el contacto y la transmisión al hombre de numerosas “zoonosis” y enfermedades infecciosas.

Que este “Día” recordatorio sirva para un mejor conocimiento de estos problemas y para promover activamente la restauración y regeneración de los ecosistemas, es decir una nueva armonía con la Naturaleza .