Las nueve décadas de Fortunato E. Nari

Por Marilú Colautti



Hoy un poeta rafaelino por opción, como lo es Fortunato Estaban Nari, cumple 90 años, un hombre que ha hecho de la cultura y la expresión literaria su razón de ser, dueño de una exquisita sensibilidad, profundamente observador, con una frondosa imaginación que le permitió maravillosas creaciones tanto en poemas como en prosa que lo han hecho trascender y ser valorado como una de las plumas más prestigiosas de nuestro espectro literario.

Fortunato Nari nació en medio de la Pampa Gringa, en la localidad de Monte Oscuridad el 22 de abril de 1932, y reside en Rafaela.

Ayer, con motivo de este cumpleaños mantuvimos una charla con él, en la oportunidad y con una frescura casi juvenil recordó que su formación en el nivel primario, el que cursó hasta cuarto grado en una escuela rural y luego concurrió a un establecimiento de la hoy ciudad de Suardi, en la Escuela Fiscal.

El nivel secundario, con orientación contable lo cursó en Suardi y lo concluyó en nuestra ciudad, en la Escuela 25 de Mayo que dirigía Modesto Verdú.

Consultado acerca del nacimiento de su inclinación por expresarse a través de la literatura, remarcó que era un buen lector, y el deseo de manifestarse por la creación literaria se dio "cuando me enamoré de los libros y empecé a dar forma a los primeros esbozos de cuentos", agregó luego "me presenté en dos concursos y gané los dos", y con satisfacción, puso de relieve que "tuve amigos sabios que supieron estimularme".

Cuando ingresó al mundo laboral, éste tenía relación con el área contable, para la que se había preparado, por eso le preguntamos qué significó tomar la dirección artística de LT28 Radio Rafaela, al respecto señaló que le pareció una experiencia muy interesante, "fue bueno que me llamasen, me pareció una experiencia aprovechable".

En cuanto a sus obras recordó que sus creaciones tienen diversos géneros, ya que tiene piezas de teatro, cuento y poesía y no eligió ninguna en especial, sí señaló que las propuestas teatrales le dieron muchas satisfacciones, y mencionó a "La tierra está" y "El Habitante".

A una persona que quisiese ingresar a la creación literaria manifestó que le diría que es fundamental que le interese el libro y la voluntad de leer a los grandes autores.

Cabe destacar que desde muy joven cultivó la amistad de escritores como Mario Vecchioli, Lermo Balbi, Elda Massoni, José Pedroni, Juan L. Ortiz.

Debemos recordar que fue fundador de ERA (Escritores Rafaelinos Agrupados); Durante la década del ’90 se desempeñó como Secretario de Cultura de la Municipalidad de Rafaela.

Nari ha obtenido numerosas distinciones, su obra teatral Rey en el exilio fue premiada por la Dirección Provincial de Cultura; El Habitante fue distinguida por el Instituto Internacional del Teatro dependiente de la UNESCO; La tierra está obtuvo el premio nacional Labardén y fue estrenada en el teatro María Guerrero, en Madrid, al ser distinguida en el certamen Tirso de Molina del Instituto de Cultura Hispánica. Por otra parte Radio Nacional otorgó el primer premio del concurso de la Dirección Nacional de Radiodifusión a su obra inédita Azarías. Otro de sus textos teatrales no publicados, Tía Verde, ganó el primer premio compartido en el certamen del teatro General San Martín, de Buenos Aires, en 1967.

Además de sus libros individuales ha publicado en numerosas antologías. Por ejemplo, en 2011 textos de su autoría aparecen en Poesía Argentina Contemporánea, libro editado por la Fundación Argentina para la Poesía.





