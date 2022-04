Más de 40 mil personas en la Fiesta de la Confraternidad

Con rotundo éxito culminó en San Guillermo la 7° Fiesta Departamental de la Confraternidad que se desarrolló durante la tarde-noche de sábado y domingo, con la asistencia de alrededor de 40 mil personas -durante las dos jornadas- que colmaron las instalaciones del “Parque Municipal Alfonsina Storni”.

El senador Felipe Michlig a manera de balance manifestó sentirse “feliz, satisfecho y sumamente agradecido a todos los que trabajaron para que esto sea un éxito rotundo y al cielo que nos acompañó para que finalmente la lluvia no se convierta en un impedimento”.

En el mismo sentido, la intendente, Romina López señaló que “todo salió fantásticamente, sin ningún incidente, la gente disfrutando a pleno y con un gran rédito para nuestra localidad. No hay dudas que esto posiciona a San Guillermo de otra manera y eso nos llena de orgullo a todos”.



“Una grilla de lujo”

La grilla de artistas que engalanaron está “exitosa séptima edición” estuvo compuesta por las calificadas actuaciones de: (Sábado) El Indio Lucio Rojas, Valeria Lynch y Los Caligaris. (Domingo) La Beriso, los Nocheros, Kaniche y Desakatados.

También, por el enorme escenario levantado en el casco central del predio “con tecnología, sonido e iluminación de primer nivel” pasaron: Lola Martínez, Sentir San Guillermino, Base Chamamecera, cuatro de Copa, Buena Madera, Batucada Scola Do Samba Club Unión, Grupo Torrentes, Kunan Pacha, Sexto Sentido y Gato Negro. Asimismo el evento estuvo conducido por prestigiosos conductores y conductoras de distintas localidades del departamento San Cristóbal.



“Estamos Felices, muy agradecidos por el trabajo y apoyo de todos”

El Senador Felipe Michlig (gestor de la Fiesta de la Confraternidad, desde el año 2014) mencionó al cierre de la fiesta que “estamos muy felices por el trabajo mancomunado que se viene realizando desde un largo tiempo para que esto salga de la mejor manera, es un gran esfuerzo de muchísimas gente que quiero agradecer y también felicitar a todo el equipo de trabajo de la Municipalidad, al apoyo de la Provincia con la seguridad, de la EPE, de Lotería, como también de tantos privados que hicieron sus aportes para llevar a cabo un evento de estas característica”.

El domingo durante el acto oficial el Ministro de Cultura Jorge Llonch representó al Gobernador Omar Perotti y trasladó su saludo, a la vez que resaltó que “esta fiesta ya trasciende la provincia y es de reconocimiento nacional e internacional". También durante la jornada del sábado el Senador Michlig destacó que estuvo “hablando con el Gobernador y me pidió especialmente que les traslade las disculpas por no poder asistir por motivos familiares y que les haga llegar a todos un especial saludo”.



Durante el transcurso de las 2 jornadas también se dieron cita autoridades de diferentes ámbitos y sectores políticos destacándose la presencia de los diputados nacionales Vicky Tejeda, Gabriel Chumpitaz, Federico Angelini, José Núñez, los diputados provinciales Maximiliano Pullaro, Fabián Bastian, Arnaldo Ghione y Sola; además de todos los intendentes, Ptes. Comunales y concejales del departamento San Cristóbal y de otros lugares de la provincia, entre otros.



Objetivo logrado

Al momento de las palabras el diputado Marcelo González recordó en el escenario que “cuando Felipe planteó hacer esta Fiesta en el año 2014, lo hizo con el deseo de contribuir al encuentro, al diálogo y a la fraternidad y por séptima vez viendo todo lo ocurrido durante este sábado y domingo no hay dudas que lo estamos logrando”.

La intendente Romina López detalló que “tuvimos 55 acampantes, 150 artesanos y unas 25 instituciones de bien común en el predio, sumada esta enorme cantidad de público presente que está alrededor de las 40 mil personas”.