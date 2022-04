Atlético, con cambios y dudas para recibir a Nueva Chicago

Atlético de Rafaela, que viene de perder 3-1 con Almagro, se prepara para recibir a Nueva Chicago e intentar seguir con la ‘media’ que viene teniendo en este irregular (a pobre) comienzo de campeonato en la temporada 2022 de la Primera Nacional.

De visitante aún no pudo ganar, apenas sumó un punto, pero en casa se volvió prácticamente invencible y de los cinco partidos jugados, bien, mal o regular: ganó 3 y empató 2.

Desde la ‘Fortaleza’ del Monumental se busca sacar adelante una campaña que comenzó como nadie esperaba por Alberdi y que con el correr de las fechas sigue sembrando dudas.

De mal en peor, para recibir al Torito de Mataderos el entrenador de la ‘Crema’, Rubén Darío Forestello, deberá meter mano en el equipo, y de manera obligada. Las suspensiones por límite de amarillas de Jonás Aguirre y Franco Bellocq, incluso lo obligan a tener que pensar cambios de posiciones. El Colo Soloa ingresará para adueñarse del medio campo, pero en la defensa, aún siendo una incógnita quién ocupará el lateral izquierdo el que se mete en el equipo es Facundo Nadalín. Al no tener lateral zurdo alternativo, él o Juan Galetto podrían pasar a posición de 3.

La otra duda que tiene en mente Forestello es el acompañante del capitán Claudio Bieler. El goleador del equipo, Gonzalo Lencina tiene una molestia en el recto femoral izquierdo y se lo esperará hasta último momento. De no llegar, en su lugar podrían estar Facundo Castillón o Diego Cardozo.

Con este panorama, el 11 albiceleste para el domingo sería con Julio Salvá; Galetto, Jonathan Fleita, Guido Milán y Nadalín; Ayrton Portillo, Soloa, Matías Valdivia y Marco Borgnino; Castillón o Cardozo y Bieler.

El plantel albiceleste volverá a trabajar en la mañana de hoy y lo hará en el predio Tito Bartomioli, donde el DT volverá a sumar minutos de fútbol e irá definiendo la formación titular para lo que se viene.

Enfermería celeste. A Lencina, Fabricio Fontanini y Emiliano Romero ahora se les sumó Alex Luna. El juvenil padece una molestia en el gemelo izquierdo. Hay que recordar que el ‘Muro’ sufrió una fractura de costilla y el uruguayo se recupera de una lesión muscular.