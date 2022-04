Triunfos locales en los adelantos

Anoche se puso en marcha la cuarta fecha del torneo Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con la disputa de dos adelantos.

En el predio Tito Bartomioli, Atlético de Rafaela superó 1-0 a Argentino de Vila gracias al gol de Agustín Alfaro a los 20m del PT. El elenco albiceleste, que es dirigido por Juan Sabia, terminó con diez por la expulsión de Bruno Riberi, a los 35m del ST.

En Reserva fue victoria de la ‘Crema’ por 3 a 0.

Por otro lado, Ferrocarril del Estado se volvió con las manos vacías de su visita a Unión en Sunchales. El Bicho Verde se impuso por 2 a 0. Los goles para la victoria del elenco local fueron anotados por Kevin Allasia (15m ST) y Alexander Fernández (46m PT).

En Reserva se impusieron los de barrio Los Nogales, por 1 a 0.



SIGUE HOY. 21.30hs Peñarol vs Ben Hur (Leandro Aragno), Deportivo Ramona vs Brown de San Vicente (Franco Ceballos). DOMINGO: 15.30hs Deportivo Tacural vs 9 de Julio, Talleres María Juana vs Deportivo. Aldao, Florida vs Argentino Quilmes, Bochófilo Bochazo vs Libertad, Sportivo Norte vs Atlético María Juana.



ARRANCA LA B. Este viernes se pondrá en marcha un nuevo capítulo del Apertura de Primera B con dos adelantos. Ambos cotejos, por la fecha 4, comenzarán a las 22 hs, Sp. Roca vs Tiro Federal (Guillermo Tartaglia), Def. de Frontera vs San Martín (Guillermo Vacarone).