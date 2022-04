Ganaron Sarmiento y Argentinos

Sarmiento de Junín se lo dio vuelta a Defensa y Justicia, con suspenso por el VAR, y se impuso por 2 a 1 en el estadio Eva Perón, en un partido correspondiente a la undécima fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional, donde se metió en puestos de clasificación.

El "Halcón" golpeó primero a partir de un gol en contra de su propia valla del arquero Josué Ayala a los 30m PT, pero el local reaccionó rápido y pasó al frente de la mano de Julián Brea y Yair Arismendi, que convirtió un golazo de media distancia antes del descanso.



GANÓ EL BICHO

Argentinos le ganó por 4 a 2 a Atlético Tucumán en el estadio Monumental José Fierro, en un partido correspondiente a la undécima fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional.

El "Bicho" se puso al frente, pese a que el "Decano" comenzó mejor, con un gol del delantero Gabriel Ávalos a los 4m, mientras que Kevin MacAllister estiró la diferencia a los 25. No obstante, el equipo de Lucas Pusineri no se rindió pese a que la fortuna no estaba de su lado y llegó al descuento con un cabezazo de Bruno Bianchi a los 36m para ponerle suspenso al juego antes del descanso.

Ya en el complemento, a los 33m, Renzo Tesuri le dio la igualdad transitoria al anfitrión, pero el duelo se le volvió a escapar a Atlético a partir de un gol de Gastón Verón a los 41 y otro de Fausto Vera a los 47 para darle tres puntos claves a los dirigidos por Gabriel Milito.