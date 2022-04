Coria eliminado de Barcelona

BUENOS AIRES, 22 (NA). - En un partido que se tornó complejo por las constantes interrupciones por lluvia, el tenista argentino Federico Coria no pudo ante Grigor Dimitrov y cayó por 4-6, 6-3 y 6-4 y se despidió del certamen en los 16avos de final.

Coria, número 52 del ranking, dio pelea en un partido que se comenzó a jugar el miércoles y finalizó este jueves por las contaste lluvias que privaron el normal desarrollo del juego y cayó tras el mano a mano que duró poco mas de dos horas.

El duelo que se suspendió cuando iban 2-1 en el tercer set y con el saque a favor del húngaro, se reanudo y siguió 4-3 a favor del europeo, sin embargo las precipitaciones volvieron a obligar la suspensión para esta tarde, en la cual el tenista nacido en Rosario no logró revertir la historia y finalizó el último con derrota 6-4.

De esta manera, Coria se despidió del ATP 500 de Barcelona en 16avos de final y deberá aguardar el ATP 250 de Estoril para volver a tener acción.

Por su parte, con la derrota de Coria y la de Federico Delbonis, el único argentino que sigue en competencia en el Conde de Godó es Diego Schwartzman, quien ayer no se pudo medir ante el italiano Musetti, debido a las condiciones climáticas. Se jugará hoy desde las 7 de nuestro país.

El marplatense debutó con la sobresaliente victoria ante Mackenzie McDonald, de Estados Unidos, tras el 6-2 y 6-2, y en caso de vencer al italiano como lo hizo en el Master 1000 de Montecarlo deberá verse la cara ante el ganador del cruce entre el canadiense Félix Auger-Aliassime y el estadounidense Frances Tiafoe.