Portugal, la cuarta carrera de MotoGP

Después de cuatro rondas llenas de sorpresas y emociones en Asia y América, el Campeonato Mundial de Motociclismo iniciará su periplo europeo con el Gran Premio de Portugal, en el Autódromo Internacional del Algarve.

Para algunos, el regreso a un terreno conocido ofrece la oportunidad de empezar de nuevo y tomar impulso. Es el caso del héroe local Miguel Oliveira (KTM), quien luego de ganar bajo la lluvia en Indonesia, no logró recuperar aquel rendimiento.

De manera sorpresiva, aunque no tanto a la luz de sus dos victorias, el líder del certamen es el italiano Enea Bastiani (Ducati), que festejó en el inicio de esta temporada en Qatar y repitió en la anterior en Austin.

El restante triunfo quedó en poder del español Aleix Espargaró (Aprilia), cuando regresó el Gran Premio de la República Argentina a Termas de Río Hondo.

Si bien no pudieron vencer hasta el momento, están muy sólidos los españoles Alex Rins y Joan Mir (Suzuki), quienes se ubican segundo y cuarto en el certamen.

Los indiscutidos protagonistas de la temporada anterior, el campeón francés Fabio Quartararo (Yamaha) y su escolta italiano Francesco Bagnaia (Ducati), están en deuda.

Diferente es la situación del español Marc Márquez (Honda), que solamente compitió en la primera y en la cuarta fecha, a raíz del tremendo accidente que sufrió en el circuito de Mandalika, que lo marginó de esa prueba y de la que se llevó a cabo en nuestro país.

La actividad comenzará hoy en estos horarios de la Argentina: de 05:00 a 05:40 FP1 Moto3; de 05:55 a 06:40 FP1 MotoGP; de 06:55 a 07:35 FP1 Moto2; de 09:15 a 09:55 FP2 Moto3; de 10:10 a 10:55 FP2 MotoGP y de 11:10 a 11:50 FP2 Moto2.



ASÍ SE ORDENAN

Luego de cuatro Grandes Premios, éstas son las principales ubicaciones de los campeonatos:

MotoGP: Enea Bastianini (Italia) 61 puntos; Alex Rins (España) 56; Aleix Espargaró (España) 50; Joan Mir (España) 46; Fabio Quartararo (Francia) 44; Brad Binder (Sudáfrica) 42; Jack Miller (Australia) y Johann Zarco (Francia) 31; Miguel Oliveira (Portugal) y Jorge Martín (España) 28.

Moto2: Celestino Vietti (Italia) 70 puntos; Ai Ogura (Japón) 56; Tony Arbolino (Italia) 54; Aron Canet (España) 49; Somkiat Chantra (Tailandia) 45; Sam Lowes (Gran Bretaña) 35; Jake Dixon (Gran Bretaña) 32; Augusto Fernández (España) 31; Joe Roberts (Estados Unidos) 24; Marcel Schrotter (Alemania) y Jorge Navarro (España) 23.

Moto3: Dennis Foggia (Italia) 74 puntos; Sergio García (España) 58; Andrea Migno (Italia) 41; Izan Guevara (España) y Deniz Öncü (Turquía) 37; Jaume Masia (España) 34; Carlos Tatay (España) 32; Ayumu Sasaki (Japón) 29; Kaito Toba (Japón) 27 y Xavier Artigas (España) 26.