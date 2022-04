Exmarido le tiró aceite hirviendo en la cara

El episodio se registró en una vivienda sita en la calle Vicente Vicari, donde resultó agredida Priscila Metz, quien estaba junto a su hijo de 5 años de edad, en un hecho que no resultó el primero de una secuenciia de acciones ligadas a la violencia de género.

Metz asistió a la casa de Román Aguilar, quien la sometió a todo lo que se cita anteriormente, hasta que los padres del incalificable sujeto intervinieron y la joven pudo escapar.

Priscila Metz realizó la denuncia y fue trasladada de inmediato al hospital Castilla Mira, donde dieron a conocer que si bien la paciente se encontraba estable, permanecería internada habida cuenta de que ingresó con quemaduras de segundo y tercer grado, en la parte superior izquierda de la cara y cuero cabelludo.

LO OCURRIDO

"Me agarró mucho miedo porque si me pegaba no la contaba, decía que me tenía que haber matado", contó la joven en declaraciones al Canal 9 Litoral desde el centro de salud, a la vez que dijo que ambos estuvieron casados hasta que en septiembre de 2021, decidió separarse y denunciarlo porque la "seguía a todos lados".

PERSECUSION

"No podía llegar tarde de trabajar, no podía juntarme con amigas, no podía hacer nada. Me decía que tenía estar en la casa y que él se ponía mal por lo que yo hacía. Me fui y me hizo un montón de cosas, pero nunca imaginé que iba a llegar a esto. Una tiene que pagar lo que ellos hacen, siguen pasando cosas y recién hay justicia cuando te matan", aseveró la mujer. (NA)