Fernández: "Un carajo estamos perdidos"

El presidente Alberto Fernández envió un mensaje a la militancia de cara a las elecciones presidenciales de 2023. "Cada uno sabe lo que tiene que hacer y sabe qué intereses tiene que defender. Yo necesito de todos y cada uno de ustedes que estén convencidos, porque el que quiera hacerles creer que en el 202 . Los que quieren hacerles creer que en el 2023 estamos perdidos, ¡un carajo estamos perdidos", apuntó Fernández.

Luego de dar una clase de derecho penal en la Universidad Nacional de José C. Paz, pese a que la agenda presidencial de este miércoles no había sido informada, el jefe de Estado habló en un plenario del Partido Justicialista junto al intendente local, Mario Ishii.

Fuentes de la Casa Rosada precisaron a Noticias Argentinas que Alberto Fernández "había quedado en dar una clase la semana pasada, pero se postergó por el nacimiento de Francisco".

Una vez finalizada la actividad en José C. Paz, el Presidente replicó las publicaciones realizadas por aquellos alumnos que participaron de su clase. "Hoy di una clase en la querida Universidad Nacional de José C. Paz. Feliz de conocer a las y los estudiantes de la materia Derecho Penal General y Especial", expresó el jefe de Estado.