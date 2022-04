Juraron las consejeras en medio de la pelea por el Consejo de la Magistratura

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Consejo de la Magistratura de la Nación, Horacio Rosatti, tomó juramento a las Consejeras representantes de la magistratura, la abogacía y el ámbito académico y científico, sin esperar la designación de sus colegas en Diputados y Senadores, donde se inició una polémica tras la división en la Cámara alta del bloque del Frente de Todos.

Las doctoras Jimena de la Torre, Agustina Díaz Cordero, Carina Pamela Tolosa y María Fernanda Vázquez prestaron juramento en un acto celebrado en el Salón Bermejo del cuarto piso del Palacio de Justicia, del que participaron el vicepresidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, y el ministro decano, Juan Carlos Maqueda.

Estuvieron presentes los consejeros Diego Molea (académico), Ricardo Recondo (juez), Juan Manuel Cullota (juez), Carlos Matterson (abogados del interior del país), Pablo Tonelli (diputado), Silvia Giacoppo (senadora) y Diego Marías (abogados de la Capital Federal). También, el Secretario General de Administración de la Corte, Héctor Marchi, y el Secretario General del Consejo, Mariano Pérez Roller.

"Resultaría inadmisible que la demora o el incumplimiento de ese deber legal por parte de alguno de los estamentos -cualquiera fuera el motivo- pudiera retrasar, frustrar o paralizar el funcionamiento de un órgano de rango constitucional", definió la resolución firmada el martes por el titular del máximo tribunal y flamante presidente del Consejo, Horacio Rosatti al justificar la decisión de avanzar en la incorporación de los nuevas consejeras.

La jura se produjo en medio de la interna política entre el oficialismo y la oposición por la designación de los miembros y tras la jugada del martes por la noche de quebrar en dos el bloque del Senado del Frente de Todos, con el objetivo de poder acceder a la segunda minoría y así quedarse con la elección de dos miembros para conformar el Consejo de la Magistratura en detrimento del senador de Juntos por el Cambio Luis Juez.



PEDIDO POR DOÑATE

En medio de un enredo jurídico y legislativo, Juntos por el Cambio le pidió a la Corte Suprema que no le tome juramento al senador oficialista Martín Doñate como miembro del Consejo de la Magistratura, luego de la jugada del Frente de Todos de dividir los bloques para quedarse con ese lugar. Según dos notas dirigidas a la vicepresidenta y titular de la cámara alta, Cristina Kirchner, los 35 senadores que integran el bloque del Frente de Todos pasarán a formar dos espacios: uno de 21 miembros, llamado Frente Nacional y Popular, y otro de 14 integrantes, llamado Unidad Ciudadana.

El frente opositor le envió una carta al titular del máximo tribunal, Horacio Rosatti, para que frene la designación de Doñate, designado por la vicepresidenta Cristina Kirchner. "Le solicitamos se abstenga de proceder a tomar juramento a cualquier senador que no sea el propuesto por el Bloque Frente PRO por la segunda minoría de esta Cámara", afirmó el pedido de Juntos por el Cambio.

En tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, designó a la diputada nacional del radicalismo Roxana Reyes como representante de la segunda minoría ante el Consejo de la Magistratura de la Nación. El titular de la Cámara baja lo hizo a través de una nota enviada al presidente del organismo y máxima autoridad de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti.

Según indicó Massa en la resolución, a la que tuvo acceso NA, la designación se produce "a efectos de evitar mayores afectaciones a las facultades de este H. Cuerpo que alteren las representaciones en el Consejo de la Magistratura de la Nación".

De todos modos, tanto la diputada radical Roxana Reyes como el senador kirchnerista Doñate no juran, ya que sus designaciones fueron realizadas en horas de la tarde y no fueron convocados por la Corte.

Además, más allá del pedido de Juntos por el Cambio sobre Doñate, el jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, advirtió que también podría impugnar la designación de Reyes, por lo que ambos estarían con cuestionamientos encima.

"Para el hipotético caso en que la presidenta del Senado, en franca violación a la ley 24.937 y a nuestra Constitución Nacional, comunique la designación de un senador distinto al propuesto por el bloque Frente PRO, desde ya dejamos impugnada la misma, toda vez que la maniobra de dividir el bloque oficialista a efectos de obtener 3 consejeros sobre los 4 que le corresponden a toda la Cámara viola el equilibrio exigido por el artículo 114 primera parte de nuestra Constitución Nacional", agregó la nota del frente opositor.

La situación en el Consejo de la Magistratura y la férrea pelea entre oficialismo y oposición por su control generó un escenario de extrema tensión en el Congreso y la política nacional. Ahora, volverá a ser la Corte Suprema la que determine cuándo podrán asumir Doñate y Reyes.

En una nota conjunta enviada al presidente de la Corte Suprema, el oficialismo también confirmó la designación del senador nacional Martín Doñate, un legislador cercano a la vicepresidenta Cristina Kirchner, en representación del nuevo bloque Unidad Ciudadana en el Senado.