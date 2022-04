Cine, política y dinero

La capacidad de asombro de los argentinos está, todo el tiempo, a prueba. Hay quienes se resignaron porque a esta altura ya no se sorprenden con nada en un país disparatado donde los actores de la política fuerzan las instituciones, como en estos días se observa el conflicto por el Consejo de la Magistratura, puntualmente en lo que hace a la designación por parte del Congreso de sus representantes por la minoría.No muy lejos hacia atrás, este nuevo oficialismo de dos cabezas que refleja una nítida fractura entre un sector más débil que responde al Presidente de la Nación y una facción más fuerte que obedece a la Vicepresidenta de la Nación, tuvo un nuevo escenario de esta contienda política: el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Su ahora ex director, Luis Puenzo, más cercano al Presidente, se enfrentó al ministro de Cultura, Tristán Bauer, quien forma parte del círculo de la Vicepresidenta. El primero fue despedido.La situación de crisis se disparó cuando trabajadores y organizaciones de la industria del cine nacional realizaron una protesta en la puerta del INCAA preocupados por la falta de acción ante la caducidad, a fin de año, de las principales fuentes de ingreso del Fondo de Fomento Cinematográfico (FFC), que sostiene su actividad, tal como explicó el sitio Chequeado.com. Esto se suma, entre otros reclamos, a la filtración de un supuesto borrador de decreto presidencial, referido a los subsidios para hacer películas, que consideran “perjudicial” para la industria.El INCAA es un ente público no estatal que funciona en el ámbito del Ministerio de Cultura de la Nación, que tiene oficinas y empleados, y maneja dineros que provienen, en su mayoría, del sector privado. Su principal función es promover, fomentar, fortalecer y regular la producción audiovisual. Esto incluye, entre otras misiones, subsidiar la realización de películas y sus presentaciones en festivales. Es un ente autárquico, es decir que el Gobierno nacional no define ni interfiere en sus acciones, ni debería asistirlo con financiamiento.En tanto, el FFC, establecido en la Ley 24.377, conocida como “ley de cine”, de 1994, es la principal fuente de financiamiento del INCAA aunque vence a fin de año. Se integra con un impuesto del 10% sobre el precio de las entradas de cine, el 10% del precio de venta de “videogramas grabados” (como DVD’s) y el 25% de la recaudación del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), a partir del impuesto a la facturación de los canales de TV y servicios de cable, y otros ítems menores.En su documento de análisis, Chequeado señala que en 2017 los fondos del FFC representaron el 54%, más de la mitad del presupuesto del INCAA. Aquel año, casi un 18% de sus recursos fueron aportes del Tesoro Nacional, de acuerdo con los datos oficiales. Sin embargo, en los presupuestos siguientes los aportes del Tesoro no fueron discriminados. En el Presupuesto 2022 el FFC representaba el 80% y en el Presupuesto 2021, el 77%. Por tanto, hay fondos de los contribuyentes para completar las partidas. En el INCAA trabajan 572 agentes según el Presupuesto 2022.Además de decisiones inmediatas que garanticen el financiamiento, organizaciones y representantes de distintas actividades de la industria audiovisual reclamaron por una política de distribución y exhibición que permita que el cine nacional tenga más llegada a los públicos en todo el país, por el desarrollo de políticas de federalización de la producción y el sostenimiento del cine independiente.Ahora queda por resolver qué pasa con el FCC, clave para mantener la política de subsidios al cine nacional. Hay un proyecto para extender hasta el año 2072 las asignaciones para las industrias e instituciones culturales, como el INCAA. Otra iniciativa plantea que un 10% de IVA a los usuarios de plataformas de streaming -como Netflix, HBO Max, Disney + o Amazon Prime Video- vaya al FFC. También se necesita más transparencia de la gestión de este organismo.