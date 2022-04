Está en marcha la primera edición de "Mi Primera Licencia de Conducir 2022"

Este miércoles, en el auditorio del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM), se inició la primera edición del año 2022 del programa Mi Primera Licencia de Conducir.

En el año de su décimo aniversario, está orientado a jóvenes de 18 años (o próximos a cumplir esa edad en los siguientes seis meses) que se encuentran a punto de tramitar su primera habilitación para circular con un vehículo por la vía pública. Además, el curso se encuentra enmarcado en la campaña de educación vial y protección de la vida "Quién Pierde?".

En la presentación estuvieron el secretario de Gobierno y Participación, Jorge Muriel; la jefa del Departamento Educación Vial, Cristina Beldoménico y Gabriel Fratini, integrante del equipo de dicha dependencia municipal.

El mencionado programa Mi Primera Licencia de Conducir está compuesto por un curso que se extenderá durante cuatro jornadas (20, 22, 27 y 29 de abril), de 13:30 a 15:00.

La condición para aprobar es contar con asistencia en tres de las cuatro jornadas y, a quienes aprueben, se los eximirá del sellado municipal, debiendo abonar las estampillas correspondientes al certificado médico y el formulario del Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT).

Antes del inicio de la primera charla, Jorge Muriel agradeció "al SEOM por cedernos las instalaciones ya que es un espacio muy cómodo e ideal para la realización de este curso Mi Primera Licencia de Conducir que está incluido en la campaña 'Quién Pierde?'. Entendemos que esta es una herramienta importante y el sostenimiento del programa durante 10 años lo demuestra".

"Volver a contar con la presencia de los jóvenes, tomar contacto con quienes serán futuros conductores es muy bueno", señaló Muriel, quien agregó que "el programa tiene incentivos. Sin embargo, nos interesa que tomen conciencia todas las franjas etarias de nuestra sociedad. Empezando por los más chicos, llevando la educación vial a las escuelas, y siguiendo con Mi Primera Licencia, los quintos año de las escuelas secundarias, los adultos que ya conducen y los peatones. Todos integramos el tránsito en nuestra ciudad".



SUMADOS A "QUIEN PIERDE"?

Por su parte, Cristina Beldoménico dijo que "este año innovamos con Mi Primera Licencia porque forma parte de la campaña 'Quién Pierde'. Es la pregunta que nos interpela sobre el uso de los elementos de seguridad, la posesión ordenada de la documentación exigible. Son los jóvenes que están a punto de salir a calle con un vehículo quienes deben tomar conciencia sobre el buen uso del casco, el cinturón de seguridad, conducir respetando los límites de velocidad, no usar el teléfono celular cuando se conduce, todas acciones que, respetándose, evitarán momentos indeseados".

Beldoménico manifestó que "tenemos 130 inscriptos y estamos contentos porque esta es una participación voluntaria, a partir de la inscripción del o la joven".



LA VOZ DE LA JUVENTUD

Al término de la primera jornada de Mi Primera Licencia de Conducir, las y los jóvenes contaron su experiencia:

Luz dijo: "Me pareció muy buena la charla. No sabía que había tanta información por conocer, tanta normativa y todo lo que se necesita para lograr el carnet".

Juan expresó: "Hay cosas sobre las que creía conocer más, pero no era así. Se nota que estas charlas nos van a servir".

Florencia manifestó: "Me enteré de muchas cosas que no conocía sobre documentación, lo que contiene una licencia y varios aspectos de prevención. Todo me pareció muy completo y didáctico".

Emiliano indicó: "Aprendí cosas nuevas. Por ejemplo, en qué sector se obtiene la licencia, cuáles son los obstáculos que impiden tenerla. Esto me va a beneficiar. Es un paso adelante para tener el carnet".