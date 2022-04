“Entendemos que hay que tender a otra cosa”

La secretaria adjunta de AMSAFE Provincial, Adriana Monteverde, se refirió a la reunión que el martes los gremios docentes de Santa Fe mantuvieron con la ministra de Educación Adriana Cantero, donde el tema convocante fue la extensión horaria: “Está claro que fue un anuncio de nación pero que todavía no hay nada resuelto, fue un planteo que hizo el ministro de Educación a nivel nacional en el ámbito del Consejo Federal, y en donde obviamente salimos inmediatamente todos los sindicatos de base junto a la CTERA, a manifestar nuestra preocupación con respecto a esto, no porque nos opongamos a que haya más horas de clase, sino justamente señalando todas las deficiencias que hay y en dónde se debería invertir para que allá mejores condiciones para que los chicos puedan ir a la escuela”.

La dirigente sindical, explicó que “también hay que cuidar el puesto de trabajo y las condiciones que nosotros tenemos, lo que comúnmente llamamos derechos adquiridos que nos ha llevado mucho tiempo de lucha tenerlos, como por ejemplo la carga horaria, los concursos, distintas cuestiones que hacen a nuestro puesto de trabajo. Esto en el Consejo Federal no se resolvió y quedó como una propuesta para seguir discutiendo. La provincia de Santa Fe fue avanzando también en una propuesta y es por eso que fuimos convocados. Nosotros habíamos solicitado por escrito una reunión para hablar de esto, porque todos los anuncios se iban haciendo por los medios y con nosotros no había hablado nadie, ni a nivel nacional y a nivel provincial”, aclaró Monteverde.

La secretaria adjunta de AMSAFE Provincial, dijo que “ayer (por el martes) el Ministerio nos plantea que ningún puesto de trabajo va a ser modificado, sino que se agregarían horas usando el escalafón existente, es decir con otros docentes que estén disponibles como para poder tomar estas horas”.



¿AGREGAR HORAS SUMA

A LO PEDAGÓGICO?

En cuanto a lo que aportaría al aprendizaje la extensión horaria planteada, Monteverde comentó que “entendemos que hay que tender a otra cosa, a lo que es jornada completa o jornada extendida como lo dice La Ley Nacional de Educación, y eso no es lo mismo que agregarle 40 minutos o media hora a la carga de los alumnos, no es lo mismo. Aquellas escuelas –que hoy son muy pocas en la provincia- que tienen jornada completa o jornada extendida, tienen otro tipo de espacios: de apoyo escolar, tienen otros lenguajes como los artísticos, distintos espacios en donde el alumno pasa más horas dentro de la escuela y tiene eso su correlato y su impacto en lo pedagógico”.

“La verdad es que nos sorprendió a todos este anuncio, entendemos que se deben seguir discutiendo las condiciones edilicias y quedamos a la espera de una paritaria nacional para poder generar un marco general, porque tampoco es posible que cada una de las provincias haga lo que piense que es mejor, para eso está la instancia nacional dentro del ámbito del Consejo Federal, donde preciosamente discutimos los trabajadores y las trabajadoras de la educación de todo el país”, afirmó.



RECOMPOSICIÓN SALARIAL

La secretaria adjunta de AMSAFE Provincial, al ser consultada por la discusión de actualización salarial en función de la inflación, respondió que “desde los gremios docentes venimos sosteniendo tanto a nivel provincial como a nivel nacional que hay que estar muy atentos con la cuestión de la revisión ya que mes a mes se hace evidente la pérdida del poder adquisitivo y eso nos preocupa muchísimo. En la reunión del martes de este tema no se habló porque se trató de una reunión de mesa técnica en dónde se planteaba el tema de la extensión horaria y no había otros representantes de otros ministerios”, aclaró.