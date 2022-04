La Provincia ya no obliga a usar barbijo y arranca nueva etapa de vacunación

El gobierno de la provincia, a través de la resolución 161/22 firmada este miércoles por el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, dispuso la recomendación del uso de elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón en espacios cerrados o de ingreso de público, y en lugares de trabajo que no cuenten con suficiente ventilación cruzada. Y el Ministerio de Salud, anunció que desde este jueves comenzará a aplicarse el segundo refuerzo de la vacunación contra el Coronavirus, mediante la aplicación de la cuarta dosis en la población desde los 80 años en adelante. La misma ya está siendo turnada y comunicada por las vías utilizadas en oportunidades anteriores, tales como mensajes de texto y correo electrónico.

La responsable del Vacunatorio del Hospital "Dr. Jaime Ferré" de Rafaela, Luciana Díaz, confirmó que se otorgaron 1.000 turnos para aplicar la vacuna Pfizer en carácter de cuarta dosis a personas mayores de 80 años, a la vez que continuará la inoculación al personal de salud.

El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Juan Manuel Pusineri, explicó que “para los ámbitos educativos, sociales, culturales, religiosos, deportivos y laborales, el uso del barbijo pasa a ser una recomendación. Hasta este momento el uso del barbijo en los lugares cerrados tenía carácter obligatorio, pero luego de una reunión que tuvieron las autoridades sanitarias con los expertos en salud, que asesoran al gobierno de la provincia desde el inicio de la pandemia, se tomó esta decisión, atendiendo a la clara mejoría del cuadro sanitario”.

“Los casos semanales rondan los 40 y el índice de positividad está un 7 por ciento y no tenemos internaciones en la provincia derivadas del Covid. Esta mejora del cuadro sanitario permite disponer de esta medida referida al uso del tapaboca para lugares cerrados. Remarcamos que esta recomendación sigue con la finalidad de prevenir no sólo el Covid sino también otro tipo de enfermedades respiratorias”, agregó Pusineri.

Además, el ministro de Trabajo dijo que “oportunamente el Ministerio de Educación de la provincia va a emitir las comunicaciones referidas a ámbitos educativos en consonancia con esta disposición”. Y destacó que “es una medida que puede ser reversible en la posibilidad de un cambio en la situación sanitaria”. Además se informó que se continúan manteniendo las pautas generales establecidas en la resolución 121/22.

Por su parte, el subsecretario de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, Sebastián Torres, dijo, en relación a la cantidad de casos de coronavirus en este momento y su impacto en los niveles de morbimortalidad, que “las cifras son alentadoras, pero que no debemos bajar la guardia en el sostenimiento de las medidas de prevención ya conocidas”.

“En los últimos 14 días reportamos aproximadamente 600 casos, los fallecimientos han bajado, lo que nos permite decir que transitamos una ‘una nueva etapa de la pandemia’. No obstante, la recomendación es sostener, como siempre, los cuidados, pero fundamentalmente completar los esquemas de vacunación”, precisó el funcionario de la cartera sanitaria provincial. Eso también determinó nuevos protocolos para informar la evolución de los contagios. “Desde el lunes pasado, en acuerdo con Cofesa y las provincias, generamos y hacemos público un reporte semanal sobre Covid”, dijo.

En este marco, Torres subrayó que el uso de barbijo que hasta ahora era obligatorio en espacios cerrados, pasó a ser altamente recomendable y no ya exigible. Y explicó los fundamentos de la medida: “Considerando que estamos en un promedio de 40 casos diarios en la última semana, que no hay internados en UTI con Covid, que hay una baja incidencia de la enfermedad y niveles de positividad muy bajos, el Gobierno provincial determinó que, por el momento, el uso del barbijo ya no es obligatorio”.

Aún así se recomienda fuertemente desde el Ministerio de Salud su utilización en lugares cerrados sin ventilación, del mismo modo que el lavado de manos, la ventilación cruzada y evitar la aglomeración de personas.

Profundizando, Torres expresó y recomendó: “Llegamos a esta situación gracias a los cuidados y al alto nivel de vacunación. Por eso es importante sostenerla. Tenemos más de un 90% con una dosis, superamos el 80% de la población con dos dosis, pero apenas llegamos al 55% con tercera. Por eso es fundamental que completamos los esquemas de inmunización, sobre todo ahora que ya tenemos la cuarta dosis”.



VACUNACIÓN COVID

Por otra parte, Torres precisó que “la aplicación de una segunda dosis de refuerzo surge del acuerdo de la última reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa), y está destinada a personas de 50 años en adelante; personal de Salud y estratégico; y para aquellos que entre 12 a 49 años que presenten factores de riesgo. En todos los casos, deben haber transcurrido 4 meses desde la última inoculación”.

Al mismo tiempo, instó a la población que todavía no concurrió a aplicarse la tercera dosis a que lo haga. Y describió el escenario epidemiológico actual, como así también las medidas recientemente decretadas. “Hay vacunas disponibles. Hemos comprobado que son seguras, muy efectivas y que, gracias a ellas, hemos evitado una tercera ola; estando hoy con niveles bajos de incidencia de la enfermedad y hospitalizaciones, gracias la inmunidad adquirida tras el megaoperativo de vacunación que en la provincia supera en un 10 % en población cubierta, en comparación con la media nacional”, destacó Torres. Asimismo agregó que la población de mayores de 80 años a vacunar es de 55 mil personas.