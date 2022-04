Nueva caída del precio mundial

El valor de la Leche en Polvo Entera en el Global Dairy Trade, en la segunda subasta de abril, cotizó este martes con una fuerte caída del 7,2%, promediando los US$ 4.207/ton, con un volumen de 11.750 ton. lo que implica un 3,7% más que la subasta anterior y un 27,9% menos respecto a la segunda subasta del abril de 2021 (un año atrás).

Los mercados más demandantes en esta oportunidad fueron el Norte de Asia (36,1%), el Sudeste de Asia y Oceanía el (27,1%), América (14,8%), Medio Oriente (13,2%), África (5%) y la Unión Europea (3,7%).

Según analiza el Observatorio de la Cadena Láctea, “el volumen al Norte de Asia (China), que en los últimos cuatro años promedió un 54% de participación como destino, en las últimas tres subastas, apenas superó el 30%”, lo cual puede ser un factor bajista, a la luz de lo que suele traccionar este mercado que hoy se encuentra atravesando una estricta cuarentena por COVID.

“En los diez últimos años, muy pocas veces como en éstas últimas subastas el precio de la leche en polvo descremada, supera el precio de la leche en polvo entera (+4,8% en esta última)”.

Sin embargo, “el valor promedio de los últimos 12 meses (24 subastas: mayo 2021 y abril 2022) alcanza los US$ 4.030/ton., los mayores luego del año 2013 (US$ 4.677), con lo cual mantienen al mercado externo en este producto, atractivo para los exportadores, ya que se ubica también bastante por encima de la media histórica que está en torno a los US$ 3.241/ton. en la serie de 14 años y en US$ 3.043/ton en la serie de los últimos 7 años”, informó el OCLA.