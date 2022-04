Robaron $50.000, cámaras y electrónica

Un vecino de la ciudad de Sunchales, identificado como IAB de 35 años, denunció en sede policial de la Comisaría Seccional 3a. de esa ciudad, que el domingo último en horas de la madrugada, personas desconocidas ingresaron a su local comercial sito en Av. Yrigoyen al 900, rompiendo la reja de una ventana que da al patio trasero.

Al descubrir lo sucedido y chequear el local notó el faltante de $ 50.000 de dinero en efectivo, instrumentos electrónicos de laboratorio, cámaras fotográficas Canon, un celular Samsung J7 Pro, observando además que ocasionaron daños en la cajonera del mostrador y en la puerta de ingreso a la oficina.

Cabe agregar que en el local comercial citado tiene cámaras de seguridad, pero no serían cámaras de grabación, por lo que no registraron nada de lo sucedido.



FALTARON $20.000

Y UNA BILLETERA

Un rafaelino de 57 años, domiciliado en Av. Antonio Podio al 600, denunció en sede policial de la Comisaría Seccional 2ª, que había viajado hasta la localidad de Presidente Roca, y que al regresar junto a su pareja, un hijo de la mujer les dio a conocer detalles de un suceso delictivo en el cual habrían sido víctimas.

Al arribar a la vivienda para guardar su camioneta -consignó en la víspera La Opinión online-, observó que estaba abierto el portón de rejas ubicado en el ingreso a un pasillo que lleva a un galpón, y que en ese instante se retiraban dos desconocidos, tratándose de un hombre y una mujer.

Al preguntar qué hacían allí, la respuesta fue que habían escuchado ruidos, y que se acercaron a la casa para ver si todo estaba bien. No satisfecho por la respuesta, el exponente agregó que intentó seguir a la pareja, y que la misma se alejó rápidamente en una motocicleta, transitando a contramano por Av. Antonio Podio hasta llegar a calle Juan B. Justo, y desde allí prosiguieron la huida hacia la ruta 34.

Al ingresar a la vivienda la víctima de este hecho, comprobó que había sido violentado un barrote de la ventana que da a la habitación matrimonial, y que desde un modular había sido sustraído un sobre que resguardaba la suma de $ 20.000.

Por otra parte, también faltaba en el lugar una billetera con documentación personal y dinero en efectivo, sin poder precisar la suma exacta.