El Xeneize y otro empate con sabor a poco

Boca Juniors, protagonista en las tres competencias de las que toma parte aunque sin un rendimiento para resaltar, empató anoche 1 a 1 a con Godoy Cruz de Mendoza y sigue sin ganar en su estadio en la Copa de la Liga Profesional.

El local lo ganaba por el gol de Darío Benedetto de penal a los 34 minutos del primer tiempo y lo igualó el uruguayo Salomón Rodríguez 9 minutos después.

Una vez más los de Sebastián Battaglia no hicieron un buen partido y de no ser por las atajadas de Javier García hasta pudo quedarse sin nada.

El equipo “xeneize” tiene 18 puntos y por el momento es uno de los clasificados a los cuartos de final de la Copa de Liga, mientras que los mendocinos del “Tomba” están más retrasados con 12 unidades.

Boca jugó en lo que va del torneo seis partidos en condición de local, aunque de manera extraña el único que ganó fue ante Rosario Central en Liniers, cuando lo recibió en la cancha de Vélez Sarsfield, y no pudo quedarse con ninguno en La Bombonera.

En su cancha, Boca empató con Colón, Arsenal y el domingo último con Lanús, y perdió con Huracán.



TALLERES SUPERÓ A RIVER. Talleres derrotó ayer por 1 a 0 a River en el estadio Mario Alberto Kempes, en un partido correspondiente a la undécima fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional, donde el "Millonario" se alejó de la cima.

Diego Valoyes, a los 8m ST y prácticamente en la primera llegada de la "T", abrió el marcador y sorprendió al conjunto de Núñez, que tuvo varias chances pero no pudo vencer la resistencia del arquero Guido Herrera.



RACING, HISTÓRICO. Racing mostró dos caras, porque tuvo una ventaja interesante, pero terminó sufriendo en el final para ganarle 3 a 2 a Patronato de Paraná y quedar a tiro de la clasificación a los playoffs, en el partido disputado ayer por la undécima fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional.

Racing se impuso con los goles de Javier Correa, a los 8m y Matías Rojas, de penal, a los 39, ambos en el primer tiempo, donde había descontado Nicolás Castro, a los 13, para el local. En la segunda mitad, nuevamente Correa estiró la ventaja para el equipo de Avellaneda, a los 11, pero acortó distancias Axel Rodríguez, a los 45.

El equipo de Fernando Gago terminó con diez hombres por la expulsión de Lucas Orban, en el tercer minuto de descuento.

Con este resultado y si hoy Argentinos y Sarmiento le ganan a Atlético Tucumán y Defensa y Justicia, respectivamente, Racing estará en la siguiente fase del certamen.

Además el equipo que conduce Gago logró un récord histórico de 10 victorias consecutivas en el fútbol profesional de Argentina, superando la marcad de nueve que había conseguido el mítico equipo del Racing de 1967, que condujo Juan José Pizzutti.



GANÓ NEWELL'S, PERDIÓ CENTRAL. Newell´s Old Boys le sacó todo el provecho posible al único gol que marcó y venció a Banfield por 1 a 0, para meterse de lleno en la zona de clasificación, en un partido disputado en el "Coloso Marcelo Bielsa" por la Zona A.

El único gol del partido lo marcó Juan Manuel García, de penal, a los 23m ST, tras una falta que le cometió el defensor Dylan Gissi al propio atacante. El conjunto bonaerense jugó algo más de 50m con un hombre menos por la expulsión, a los 40 del inicio, del zaguero Gregorio Tanco, por doble amonestación. Con este resultado la "lepra" hilvanó cinco triunfos al hilo y está metido de lleno en la zona de clasificación a los playoffs.

Por otro lado, Rosario Central tocó fondo. Ayer visitó a Lanús, perdió 3-1 y quedó último de la zona B. José López, a los 28m PT, inauguró el score para el dueño de casa. Ya en el complemento, Diego Valeri, a los 15, y Maximiliano González, a los 35m, aumentaron la ventaja para el "Granate", mientras que Marcelo Benítez, a los 41, descontó para el "Canalla".



OTROS PARTIDOS. AYER: Vélez 1 (14m Orellano) vs Central Córdoba 2 (62m R. López y 78m J. Bay). HOY: 16.00hs Sarmiento vs Defensa, 18.30hs Atlético Tucumán vs Argentinos.