Liga: Atlético recibe a Vila y Ferro juega en Sunchales

Este jueves se pondrá en marcha la cuarta fecha del torneo Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con la disputa de dos adelantos.

Por la zona A, y en el predio del Autódromo, Atlético de Rafaela recibirá a Argentino de Vila desde las 21.30hs (Reservas 20hs). Dicho juego será arbitrado por Mauro Cardozo.

El otro encuentro de hoy, por la zona B, Ferrocarril del Estado visitará a Unión de Sunchales, a las 21.45hs (Reservas 20.15hs). Darío Suárez será el árbitro principal.

La fecha, si el tiempo así lo permite, tendrá continuidad en la noche del viernes con los siguientes juegos: 21.30hs Peñarol vs Ben Hur, Dep. Ramona vs Brown de San Vicente.

El domingo, 15.30hs, jugarán: Dep. Tacural vs 9 de Julio, Talleres María Juana vs Dep. Aldao, Florida vs Argentino Quilmes, Bochazo vs Libertad, Sportivo Norte vs Atlético María Juana.