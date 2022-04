El intendente Castellano recibió a Gustavo Alfaro

Este miércoles, el intendente Luis Castellano recibió en su despacho al director técnico de la selección de fútbol masculino de Ecuador, Gustavo Alfaro. Durante el encuentro, del que también formaron parte el subsecretario de Deportes y Recreación, Ignacio Podio; y el secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano, Diego Martino, se conformó una charla amena en donde fueron abordadas distintas aristas de la vida personal y profesional de Alfaro, quien mantiene un vínculo de amistad desde la infancia con Castellano.

"Para mí y para toda la ciudad es un orgullo recibir a Gustavo", expresó el Intendente, y remarcó que "hacía más de tres años que no venía a Rafaela".

El mandatario puntualizó que "Gustavo (Alfaro) es un embajador de nuestra ciudad y yo lo siento muy cercano por las cosas que expresa, el barrio y sus calles, el Club Atlético. Juntos, vivimos muchas cosas. Compartimos vestuario y, precisamente, el comandar un equipo, tener un rol, aprender de las derrotas, saber que hay un líder que conduce, son características que asemejan a un equipo de fútbol con uno de la política".

El titular del Ejecutivo indicó que "él logró formar un equipo y clasificar a un Mundial a Ecuador. En nuestro caso, con nuestro equipo, tratamos de conducir a la ciudad hacia un futuro mejor y estamos esperando los 150 años de Rafaela con una cantidad de proyectos importantes".



CONDUCIR EQUIPOS

Por su parte, Gustavo Alfaro comentó que, luego de un lapso, pudo retornar a Rafaela para ver "a la familia, a los amigos y, cuando Luis (Castellano) me llamó, no lo dudé y vine para darle un abrazo a quien considero un amigo".

Alfaro manifestó que conducir un equipo deportivo y otro gubernamental tiene características similares "porque Luis, de pronto, cumple el rol de director técnico en la Municipalidad. Si bien debe conocer todas las cosas que suceden dentro del equipo, sin ser un especialista, tiene que saber un poco de todo para proceder al momento de la ejecución de los trabajos ya que los requerimientos desde todas las áreas llegan a él. De ahí, como cabeza de equipo, debe decidir los parámetros a cumplir".

Con relación a si participar del Mundial de Fútbol de Catar representa un techo en su carrera profesional, Alfaro dijo que "hace 30 años, mi sueño era dirigir en Primera División. Después llegaron las metas, hasta dónde uno podría llegar. Ahí es donde se observan cuáles son los caminos que se pueden tomar. A veces, son encrucijadas. Lo cierto es que hay que hacer un sacrificio muy grande si se pretenden superar metas. Con esto quiero decir que mi mente está puesta en disputar la Copa Mundial y no sé qué va a ocurrir después".