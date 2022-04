Libertad quedó condicionado en la serie sin poder jugar

Libertad de Sunchales está abajo (resta la oficialización del fallo por parte del Tribunal de Penas) en la serie sin haber jugado ante Villa San Martín de Resistencia, por la Reclasificación de la Liga Argentina de Básquetbol. El martes por la noche estaba previsto el juego 1 en el Hogar de los Tigres, los dos equipos ya habían hecho el precalentamiento, y estaba por iniciarse el juego.

A un jugador local que estaba aprestándose para terminar los movimientos finales, en una volcada estalló el vidrio de uno de los tableros. El reglamento no deja lugar a dudas: «Al club que no pueda instalar el tablero de repuesto (cristal y aro rebatible) después de una hora de espera, ante la eventual rotura del tablero existente, provocando ello la suspensión del partido, se le dará por perdido el juego».

El club afirma que el tablero de reemplazo estaba pero que era imposible efectuarlo en tan solo 60 minutos. Los directivos aurinegros sondearon con la Asociación de Clubes la posibilidad de jugar el partido en otro estadio, evaluando la opción de La Fortaleza del Club Unión. Y si bien había logrado contar con esa alternativa, debía ser consensuada con los directivos del club rival.

Pero al efectuar la consulta al presidente de Villa San Martín, Ricardo Siri, recibió una negativa como respuesta.

El viernes 22 debe disputarse el segundo juego. Se espera que en las próximas horas se oficialice la decisión reglamentaria de que el local perdió los puntos en disputa y de esa manera tendrá que ganar si o si el viernes para no quedar eliminado, y forzar un tercer partido el domingo, también en Resistencia.



EUROLIGA

Barcelona inició con buen pie los playoffs en la Euroliga. Superó de local a Bayern Munich 77 - 67 para quedar 1-0 en la serie al mejor de cinco. Nicolás Laprovittola tuvo un buen aporte con 11 pts (2-2t2, 2-4t3, 1-3t1), 3 asistencias y 2 pérdidas en 20 minutos.