Urcera en Italia y Córdoba el fin de semana venidero

Luego del duro accidente que sufrió en la primera serie del TC en La Pampa, y cuando parecía que no iba a poder estar en Córdoba para la tercera fecha del Turismo Nacional en Córdoba por los golpes sufridos, finalmente José Manuel Urcera podrá competir este fin de semana y no lo hará en solo una categoría, sino que será de la partida en dos y una de ellas en el viejo continente.

Se trata del Campeonato Italiano de Gran Turismo (CIGT) que disputará la primera fecha del año en el mítico autódromo de Monza. Urcera estará compitiendo con una Ferrari 488 GT3 Evo en la serie Sprint bajo el ala de la Scuderia Baldini y compartirá auto con Daniele Di Amato. Además no será el único vehículo que presentará el equipo, ya que habrá un segundo pilotado por Stefano Gai y el francés Nelson Panciatici.

Si bien se le superpondrían el calendario del TN con el del CIGT, el corredor argentino acordó con ambos equipos la posibilidad de cumplir con los dos compromisos, al menos parcialmente por la forma en la que están estipulados los cronogramas de la categoría italiana.

El bicampeón será de la partida en la primera carrera el sábado con la Ferrari, en tanto que viajará una vez finalizada directo a Alta Gracia para correr el domingo con el Peugeot del equipo de Larrauri, perdiéndose la segunda en Monza, informó el sitio Campeones.