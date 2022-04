Mazepin piensa correr en Rally

Nikita Mazepin, piloto ruso de Fórmula 1, adelantó ayer que si no le permiten competir en la máxima categoría del automovilismo a causa de la invasión de Rusia a Ucrania, lo hará en el campeonato de rally y en el Dakar. El deportista moscovita, quien hasta la prohibición de correr en la Fórmula 1 integraba la escudería Hass, definió como "injusta" la decisión adoptada por las autoridades automovilísticas de suspenderlo, aunque subrayó que "sigo con las expectativas de poder volver a correr".

"Mi trayectoria está pausada ahora. Llevo en competición 18 años y no voy a darme por vencido. Me mantengo en forma y espero volver a la Fórmula 1", señaló el piloto ruso. Mazepin reveló a la agencia rusa "Ria Novosti" que de no regresar a la máxima competencia "es posible que corra en el rally como Silk Way Rally, o también en el Dakar", según replicó el portal MSN.

"Creo que me suspendieron de forma injusta, pero me mantengo positivo. Cinco días a la semana trabajo en encontrar financiación y esto ocupa la mayor parte de mi tiempo. Mi vida ha cambiado de forma dramática en sólo un mes", sostuvo Mazepin.