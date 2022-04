Cruces entre Mársico y funcionarios por los canteros de Avenida Santa Fe

Cabe mencionar que la nota remitida por Mársico cuestionaba duramente la demora, que no se respetó lo que estaba planificado, que no se escucharon todas las voces para el diseño del proyecto y el impedimento que tuvo para recibir información. A la vez, que en obvia referencia al Jefe de Gabinete, Marcelo Lombardo, sostenía que “hay funcionarios que no funcionan”



De la reunión participaron el Jefe de Gabinete, Marcelo Lombardo, la secretaria de Obras y Servicios Públicos, Bárbara Chivallero; el secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano, Diego Martino; el secretario Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti y todos los concejales con la sola ausencia de Ceferino Mondino.



En el inicio, Lombardo contó que “el miércoles 15 de marzo recibimos una nota, en la que se pedía la presencia de secretaria de Obras y Servicios Públicos y el secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano, pero incorporamos a Diego Peiretti porque fue un actor fundamental en el proceso de diálogo que se desarrolló para la definición del proyecto y es importante que cuente esa experiencia y cómo se dio la resolución final de los canteros”.





PALITOS EN LA RUEDA

Luego de esa introducción, Peiretti narró que el proceso de remodelación del área central "surgió de muchas instancias de diálogo en espacios participativos con muchos actores de la ciudad que revisaron el proyecto y opinaron sobre él. Y cuando uno lee la nota del concejal Mársico puede creer que esto lo hemos hecho solos, de forma arbitraria y detrás de los escritorios y esto ha sido todo lo contrario. Ojalá que instancias de diálogo también sean para encontrar puntos de acuerdo con el Concejo porque se viene una etapa importante en la que más que poner algunos ‘palitos en la rueda’ necesitamos estar todos juntos para avanzar en una obra que va a ser trascendental para la ciudad” y le empezó a poner un poco condimento al encuentro.



“Arranca -continuó- entre agosto y setiembre de 2019, con los talleres participativos muchos de ellos en el Viejo Mercado donde se puso en debate la parte técnica y allí participaron el colegio de Arquitectos y el de Ingenieros y se presentó un anteproyecto con algunas ideas base sobre cómo debía ejecutarse esa remodelación y muchas cuestiones fueron modificadas e incluidos aportes hechos por los profesionales. En enero de 2020 se dio otro encuentro con el Colegio de Arquitectos y el Colegio de Ingenieros y en febrero hicimos la primera reunión con el Centro Comercial e Industrial con participación de todas las cámaras. También se generaron reuniones con las vecinales que forman parte del microcentro. En marzo nos toma la pandemia, pero se comienza a trabajar en el proyecto ejecutivo con todo lo que se recogió en las instancias de diálogo. En julio de 2020 se da la segunda reunión con el CCIRR con las cámaras y colegios que agrupa y se presenta el proyecto. En el mismo mes y ante planteos sobre discapacidad se produce una reunión con ALPI Rafaela, la Comisión Asesora de la Discapacidad y otras instituciones vinculadas a la temática para recoger sus puntos de vista. En noviembre de 2020 mantuvimos una tercera reunión con el Centro Comercial e Industrial, encuentros a los que siempre invitamos a este Concejo y en las que algunos de ustedes participaron. En diciembre se hace una presentación formal con los lineamientos finales del proyecto, específicamente a este Cuerpo y también se invitó al periodismo. En octubre de 2021 se realiza una reunión específica con la comisión de defensa del patrimonio histórico y se inicia en noviembre”.



Y terminado el repaso, miró a Mársico y le recordó: “cada vez que has necesitado información has bajado tres pisos para ir a mi despacho o al de cualquiera de nosotros y siempre estamos disponibles para cualquier tipo de dudas que tengas”.



Mientras el concejal del Frente Progresista tomada nota de la exposición, Peiretti le recordó, y de pasó tiró otro estocada, que “son los mismos empresarios quienes están pidiendo que podamos avanzar juntos y necesitamos estar a la par para avanzar en estos temas, que no se crucen ‘otros intereses’, que trabajemos y podamos continuar con esta obra tan emblemática para Rafaela”





MÁS SUPERFICIE VERDE

Sin pérdida de tiempo, Martino tomó la palabra para referirse a las objeciones planteadas en la nota por el concejal pedepista cuyo tema más destacado, según señaló, “es la superficie verde sobre los canteros. Al respecto acotó que los canteros son 5, pero no son iguales en su diseño”



El primer cantero -indicó-, contando desde la plaza hacia el este, tiene un poco más que lo que se contemplaba originalmente, que no es mucho más, pero es mayor y de 148 m2 y pasó a 168 m2; el segundo (de 186 a 238 m2) y el cuarto (de 196 a 256 m2) tienen bastante más superficie; el tercero tiene un poco menos que el actual, al coincidir con los locales gastronómicos (de 216 a 177 m2); y en el quinto también más superficie verde (de 206 a 246 m2)”.



“En total la superficie verde será de 1.085 m2, siendo agregados 133 m2, aproximadamente un 13% más de la que había. A esto hay que sumarle que cada cantero, en las puntas, tendrá cuatro macetones urbanos de gran tamaño, además van a aparecer varios árboles más”, amplió, al tiempo que sobre el cambio de losetas cribadas por adoquinado intertrabado comentó que fue como consecuencias de sugerencias por los inconvenientes que causa este tipo de textura que complica el desplazamiento de los peatones



Tras las palabras de Martino, el edil Mársico encendió la mecha y se quejó porque “desde el 15 de marzo que estábamos esperando este legajo técnico y no vino nunca”, pero Peiretti lo interrumpió para preguntarle cómo es que si no contaba con estos datos afirmó en la nota, “que la superficie verde era menor que lo que había antes” a lo que el edil respondió: “nosotros fuimos a medir”.





MOLESTA QUE LOS CONTROLEMOS

“Midieron mal, entonces”, le espetó el secretario a lo que el hombre del PDP porfió: “no dijimos que se menor sino similar” y pareció que todo quedaba ahí, pero el concejal subió la apuesta y le dijo que “estaba equivocado si pensaba que pedir información es meter palos en la rueda”, tal como Peiretti lo sugirió al inicio de sus palabras.



“Debo reconocer -sinceró-que cada vez que le sugerido información a Diego Peiretti me fue suministrada, reconozco que sos una persona accesible, pero no sos técnico y acá existen canales formales y fui a hablar con un técnico (por Martino) y me derivó al Jefe de Gabinete”. El secretario volvió a la carga y dijo “15 de marzo, no estamos hablando de seis meses, es solo un mes”, a lo que Mársico reiteró “reconozco tu predisposición, pero acá (apuntando a las áreas técnicas) no la hubo”.



Como consecuencia de que esa información no venía, hablé con el Colegio de Arquitectos y no contestaron que ellos tampoco la tenían. Después aparece la gente de Paseo del Centro y me dicen que ellos la tenían, entonces interpretó que para saber si las medidas fueron respetadas, si hay más antes que ahora (superficie verde) nunca tuvimos precisiones. Cómo puede ser que el Ejecutivo, que hace mucho trabaja en esto no hay venido a explicar”



En ese momento Peiretti volvió a preguntar por qué si no tenías la información saliste a decir que las medidas (de superficie verde) eran menor o igual”. Lo dije porque la medimos nosotros, nos equivocamos, pero ahí está el error, no nos dieron la información y tuvimos que ir nosotros a tomarlas, si hay un error perdón. De todas formas lo voy a recontra chequear y si esto es así y sacaré las disculpas y si no serás vos el que tenga que disculpar”. Y siguió: si les molesta que controlemos la obra pública a mí no





FOTO ELECTORALISTA

A partir de ahí tomó la palabra Lombardo y tras recordar lo que denominó un proceso “hiper participativo” de diseño del proyecto de remodelación del microcentro, pero resulta que luego de ese rico proceso, donde no fue sencillo arribar a la culminación de una obra consensuada, poner en duda esto cuando la obra está en plena ejecución, me permite pensar, de la misma manera que vos me reprochas un retraso en los tiempos, esto deja cierto manto de una clara postura electoralista, porque tuviste oportunidad de tomar contacto a medida que se fue definiendo esta intervención”.



“Si tenías una preocupación sincera y honesta por lo que se hace la deberías haber planteado antes que comience el proyecto y no en el medio de su ejecución poniendo un manto de dudas sobre un trabajo que fue largamente consensuado y trabajado”, juzgó Lombardo sobre la conducta de Mársico.



Pero el mayor reproche del Jefe de Gabinete fue al manifestar: “de la misma manera que nos pedís celeridad para la respuesta, nosotros te pedimos cierto respeto cuando hacés públicas tus palabras. Vos me trataste de funcionario que no funciona, yo claramente podría decir, con la misma liviandad como vos lo decís, que bajaste a sacarte una foto claramente electoralista, no quiero entrar en esa ni en discusión que no le importa a la gente, quiero trabajar por lo que le importa a la gente”.



Lombardo no se quedó ahí y disparó: “ahora, parece que querés ensuciar un proceso largamente participativo del que nos sentimos orgullosos y nos sentimos el acompañamiento de la gente que estuvo involucrada”.



Poco después, los ánimos se fueron calmando y el encuentro tomó el cauce para el que había sido llamado con la secretaria Barbara Chivallero brindando pormenores técnicos y adelantando de la obra de magnitud que se proyecta alrededor de la plaza 25 de Mayo que incluye entubado y reservorio para la que se gestionan recursos a todo nivel