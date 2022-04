Mársico no quedó conforme con la explicación de los funcionarios

En ese marco expresó: “Siempre debemos esperar días y meses para tener alguna respuesta, incluso con el pedido que había formulado de la documentación técnica sobre los canteros de Bv. Santa Fe, ya hace más de 30 días y que recién hoy acercaron, pero es un avance en positivo que a esta última convocatoria concurrieron rápidamente, lo cuál por lo menos hay otra predisposición”, manifestó el concejal del PDP.



“En verdad, cuando hubo que legislar sobre el porcentaje de superficie absorbente que los desarrolladores deben dejar en sus obras en las propiedades privadas, se dio todo un debate en relación a la reforma del Código Urbano, sobre ese punto; posteriormente se llegó a un acuerdo pero las áreas técnicas del Municipio siempre sostuvieron la postura de permitir mayor superficie para la absorción del agua, a los fines de tener una mirada ambiental sobre las desarrollos constructivos particulares y ahora cuando el sector público municipal lleva adelante obras, a mi criterio, llena de cemento, sitios donde podría utilizar otros materiales amigables con el entorno y con el ambiente”



“Presentaron, recién ahora, los números de superficie absorbente de los canteros, pero sobre el primero que se construyó no coincide con las que mi equipo técnico obtuvo en el terreno, si hubiésemos tenido al información cuando la pedimos no habría disidencias, pero es un tema que vamos a corroborar para que no queden dudas”, remarcó el edil pedepista.



“Los funcionarios municipales fueron claros con el proceso de participación el cual fue amplio, ahora bien, existe una cuestión que en esto observo; en esa instancia de participación hubo instituciones y el Concejo fue un caso, a las que nos les llegaron las especificaciones técnicas, planimetrías, escalas, en definitiva el legajo de obra completo de los 5 canteros, lo cual hubiera permitido hacer un estudio en profundidad de la obra, la que considero emblemática para la Ciudad y este fue también un error. No se puede mandar una imagen interactiva a un colegio profesional para que analice la calidad de una intervención desde todo punto de vista, que va de lo ambiental, pasando por lo estético y llegando a la construcción en sí”, criticó Lisandro Mársico.



“A su vez, en lo referente a la parte inclusiva de la obra para personas con discapacidad, no respondieron claramente el motivo por él cual no se ejecutó la colocación de la baldosas podotáctiles en la totalidad del recorrido del cantero y solo se efectuó en un sector”, prosiguió el Concejal.



“Lo más lamentable de todo es que cuando cuestiono estas cosas, el jefe de Gabinete el Sr. Lombardo me manifiesta que es “campaña electoral”, que expresión desafortunada del hombre, alguien debería indicarle, que hasta el 10 de diciembre del 2023 soy concejal y como tal llevo las opiniones e inquietudes de los vecinos al órgano natural de recepción de las mismas que es el Concejo Municipal y que para las elecciones falta un año todavía; escaso de argumentos está el funcionario, parece”, sentenció Mársico.