Posible juicio político

El viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, endureció ayer la postura del Gobierno nacional en medio de la tensión con la Corte Suprema por la composición del Consejo de la Magistratura, a la que tildó de "descalabro". "Lo más importante es que la Corte está arrogándose facultades que son de otro Poder del Estado, luego de 6 años estudiando una ley que llevaba 16 años de vigencia, concluyó que esa ley era inconstitucional por no respetar el artículo 14 de la Constitución".

Para Mena, el problema reside en el período de resolución de la Corte para oponerse a la ley ya en vigencia y en funciones, y por sobre todo, en la decisión de recuperar la vigencia de una norma que el Congreso había derogado 16 años atrás.

"No descarto juicio político, no puedo comprometer la posición del Poder Ejecutivo pero claramente hay una causal de mal desempeño. Es verdaderamente escandaloso", enfatizó Mena.