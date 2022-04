Magistratura: el oficialismo evita designar consejeros

El jefe del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos, Germán Martínez, le solicitó ayer al presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, que se abstenga de designar formalmente al representante del cuerpo para el Consejo de la Magistratura. El oficialismo considera que la diputada propuesta por la Unión Cívica Radical, Roxana Reyes, no puede llegar al órgano judicial hasta tanto no se esclarezca cuál es el criterio de selección.

Para el Frente de Todos, el espacio que debe ocupar en el Consejo "la segunda minoría" no le corresponde a Juntos por el Cambio. "Considero que no debe avanzarse en nuevas designaciones hasta tanto quede absolutamente en claro el criterio de definición de lo que se considera el ‘bloque con mayor representación legislativa’, ‘la primera minoría’ y ‘la segunda minoría’, de conformidad a lo expresado por el art. 2, inc. 3 de la ley 24.937″, expresó Martínez en una carta que le envió a Massa.

El titular de la bancada oficialista resaltó que en 2018 el entonces presidente de la Cámara, Emilio Monzó, designó a Pablo Tonelli por la "primera minoría". En ese sentido, Martínez advierte que ahora la UCR "solicita la designación de Roxana Reyes bajo el argumento de que es la segunda minoría".

La idea del oficialismo es discutir cuál es el criterio de adoptar a la hora de la designación, es decir, si se toma la segunda minoría actual o la de 2018.

Al respecto, Negri advirtió que "no hay ninguna posibilidad de que el kirchnerismo y aliados se queden con los lugares que corresponden a Luis Juez y Roxana Reyes". "Nos respaldan la ley de 1997 en vigor y los fallos de la Corte. Si quieren ir por izquierda les va a pasar como con el juez de Paraná", se quejó el diputado cordobés.

Con esta jugada, el oficialismo busca dilatar la designación de los consejeros políticos, aunque también admite que debe existir un envío de diputados al Consejo de la Magistratura, ya que hasta el momento resistía la decisión de la Corte Suprema de Justicia de volver a la composición de 20 miembros.



DENUNCIAS CONTRA

MASSA Y CRISTINA

El frente Juntos por el Cambio reforzó la presión sobre el oficialismo para que nombre a dos representantes del Congreso en el Consejo de la Magistratura y amenazó con denunciar penalmente al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Los principales referentes del espacio opositor encabezaron una conferencia de prensa en el Congreso, en la que exigieron que las autoridades de ambas Cámaras designen a los consejeros durante esta jornada. Del evento participaron Alfredo Cornejo, Cristian Ritondo, Mario Negri, Juan Manuel López, y Luis Juez y Roxana Reyes, los dos elegidos por Juntos por el Cambio para ocupar lugares en el órgano judicial.

"No estamos mendigando nada que no nos corresponda, porque por ahí parecemos unos pordioseros mendigando algo que nos corresponde. Le corresponde a la oposición, y no es una interpretación de la ley que puedan hacer Sergio Massa o Cristina Kirchner" del fallo de la Corte Suprema, enfatizó Juez.

Por su parte, Ritondo señaló que avanzar en una nueva ley y el fallo de la Corte "no son incompatibles". "Se tendrá que repensar en Diputados si se logra (una nueva ley) o sino seguirá vigente la ley que puso en vigencia nuevamente la Corte", expresó el presidente del bloque de diputados del PRO en declaraciones a la prensa. (NA)