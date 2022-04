Anti política energética

Mal que nos pese, la política energética en la Argentina ha caído víctima del populismo que priorizó un costoso sistema de subsidios para favorecer el consumo y restó importancia a los planes de inversión del sector privado. La consecuencia a esta falta de estímulos a la producción se sufre por ambos lados, puesto que sostener la asistencia al consumo para planchar tarifas se torna insostenible a la vez que caen los niveles de generación de los recursos energéticos. No hay que ser demasiado inteligente para comprender que si por un lado se promueve un mayor consumo por subsidios tarifarios y por otro no se motoriza la inversión para aumentar la producción, en algún momento todo colapsa.Ahora se observa que los salarios depreciados por la inflación no pueden pagar ni siquiera las tarifas subsidiadas, pero al mismo tiempo es necesario subir los cuadros tarifarios porque a su vez el Estado deficitario ya no tiene fondos para mantener la política asistencialista. En el contexto internacional, en tanto, la guerra en Ucrania por la invasión rusa elevó los precios de la energía, lo que hace más atractivo para las empresas del sector destinar su producción a las exportaciones. Complejo panorama entonces el que tiene la Argentina, con la responsabilidad mayor en el Gobierno. Lamentablemente no hay una política de estado que puedan sostener las gestiones de distinto signo político. Así nos va.Más allá del reciente acuerdo con Bolivia, no hay certezas de que en invierno los particulares y las empresas tengan disponible el gas natural que requieren. Y ahora mismo hay problemas en el suministro de gasoil, que afecta a amplios sectores productivos del interior y pone en riesgo el normal desarrollo de la cosecha gruesa. En el campo no hay garantías de que las cosechadoras tengan el combustible suficiente para trillar, los camioneros no tienen seguridad de que puedan transitar las rutas del país sin encontrarse con estaciones de servicios con tanques vacíos. Y así todo.Por caso, el Consorcio de Intendentes de la Región Manisera de la provincia de Córdoba advirtió su preocupación por la faltante de combustible en las localidades de la zona núcleo. El diputado radical cordobés, Marcos Carasso, expresó que la falta de combustible se agrava al estar atravesando la etapa de cosecha. Lo que implica no solo que no puedan circular los camiones que trasladan la mercadería, sino que las cosechadoras tampoco pueden ingresar al campo planteó en un proyecto que presentó en el Congreso. Otra dimensión del problema: la situación actual de faltante de combustible pone en riesgo unos 4000 puestos de trabajos directos, afectando la economía de al menos 20 municipios de la Provincia de Córdoba.Finalmente, planteó que el maní cordobés representa el 14% de las exportaciones de la Provincia de Córdoba, que concentra aproximadamente el 90% de la producción nacional de este producto, aportando al país alrededor de 1.000 millones de dólares.En este contexto, la producción de gasoil fue la más baja desde 2014 en nuestro país durante febrero. Las 680 mil toneladas significaron una caída de casi 200 mil toneladas respecto a enero y casi 80 mil en comparación con febrero del 2021. Los números fueron reportados por un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario que se divulgó la semana pasada, en medio del paro de transportistas de granos por la escasez y el encarecimiento del combustible.En el informe, la BCR recordó que la agroindustria argentina está en condiciones de responder a este importante desafío a través de una sustitución rápida de importaciones de combustibles utilizando los biocombustibles, que a su vez brindan beneficios para el medioambiente y la salud humana.Además, una menor disponibilidad de gas natural para la generación de electricidad, en un contexto de fuerte consumo de energía, ha redundado en un mayor consumo de gasoil. La imprevisión a la argentina en toda su dimensión.