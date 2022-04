El buen cierre de Gimnasia y Acuña

La fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol se cerró tras disputarse la 38ª y última fecha jugándose simultáneamente el lunes por la noche y se definieron las posiciones finales con los 12 clasificados, cuatro directamente a cuartos de final y los ocho restantes a la Reclasificación, en busca de otros tantos lugares para completar esa instancia.Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, con el rafaelino Roberto Acuña, venció a San Lorenzo por 82 a 80 y aseguró el segundo puesto. El pívot sumó 14 puntos y bajó 4 rebotes en 17 minutos en cancha.Las posiciones de los 12 clasificados son las siguientes:1- Quimsa. 2- Gimnasia (CR). 3- Instituto. 4- Peñarol. (clasificados directamente a cuartos de final). 5- Boca Juniors. 6- Regatas (C). 7- San Martín (C). 8- Obera TC (M). 9- Ferro Carril Oeste. 10- Olímpico (SE). 11- Riachuelo (LR). 12- San Lorenzo (clasificados a la ronda de reclasificación). 13- Atenas. 14- Platense. 15- ObrasBasket. 16- Comunicaciones (C). 17- La Unión(F). 18- Argentino de Junín. 19- Unión (SF) y 20- Hispano Americano(Santa Cruz) (los dos últimos jugarán por la Permanencia y el perdedor será el único descendido a la Liga Argentina).La Reclasificación se jugará al mejor de tres partidos, en formato 1-2, y los cruces serán: Boca (5°) vs. San Lorenzo (12°); Regatas (6°) vs. Riachuelo (11°); San Martín (7°) vs. Olímpico (10°) y Oberá (8°) vs. Ferro (9°). Las series arrancarán el viernes, jornada en la que iniciarán dos llaves: San Martín vs. Olímpico y Oberá vs. Ferro.La Permanencia entre Unión e Hispano comenzará a jugarse el sábado 29 de abril.